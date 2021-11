Joaquín, el niño de 10 años que vende tortas en redes para una cirugía

La historia del pequeño Joaquín Nahuel ha tocado el corazón de más de uno.



Este niño, de tan solo 10 años y oriundo de Argentina, llamó la atención en redes sociales tras vender tortas hechas por él mismo con el fin de recaudar dinero para pagarse una cirugía.

Joaquín incluso ha recibido apoyo por parte de los jugadores de Boca Juniors, su equipo favorito, quienes le han comprado pasteles. Joaquín incluso estuvo con algunos miembros del plantel -entre quienes apareció el colombiano Sebastián Villa-, visitó La Bombonera y dio un paseo por uno de los templos del fútbol latinoamericano



Las redes sociales del niño también han crecido a medida que su historia se ha hecho conocida: cuenta con más de 220 mil seguidores en Instagram y 180 mil en Twitter.



“Quiero ser pastelero”, dice Joaquín en sus redes sociales. Esta ha sido una afición que se le dio casi por casualidad después de que sobreviviera a un grave accidente del que él mismo se culpa, aunque su madre insiste en lo contrario.



Pero la vida le ha sonreído a Joaco, como le dicen. El pequeño tiene muchos sueños y, de hecho, cumplió uno este lunes 29 de noviembre.

Espero que les haya gustado y si no les prometo que la próxima va a ser mejor GRACIAAAAAAAAS Sebastián por confiar en mi. pic.twitter.com/Cl4YloSnE4 — Joaquín Nahuel (@JoaqunNahuel) November 21, 2021

Al borde de la muerte

En abril de 2019, cuando Joaquín tenía solo 8 años, se quedó en casa jugando con su hermano, dos años mayor que él.



En ese momento, según ha narrado, había unas brasas aún encendidas de un asado que horas antes había hecho la familia. A modo de ‘juego’, Joaquín encontró una botella de alcohol, se roció él mismo y a su hermano el contenido líquido y lo vertió también en la parrilla, lo que le ocasionó graves quemaduras en el cuerpo.



“Lo empujé dentro e intentamos apagarlo. Le tiramos agua y prendía peor. Entonces mi papá se levantó de la cama y así como estaba, con la campera (chaqueta), lo abrazó y lo apagó. Se quemó los brazos y las manos, pero logró apagarlo”, narró Raquel Escobar, madre del niño, al medio local ‘Clarín’.



Los padres cuentan que Joaquín fue llevado a una clínica cercana en donde pasó la noche en espera de una remisión al Hospital de Quemados.



“Tenía que aguantar toda la noche. Y aguantó. Al otro día lo llevaron al Hospital de Quemados, donde también le dijeron que estaba más en manos de Dios que de ellos, porque no podían hacer nada”, rememoró la madre en charla con el citado medio.



Joaquín mejoró contra todo pronóstico. El accidente le cambió la vida.

Las secuelas

De aquel lamentable accidente quedaron secuelas en el cuerpo de Joaquín.

Según indicaron los médicos a la familia, el pequeño necesitará de una cirugía, en la que le insertarán cuatro expansores debajo de la piel, con valor de 500 dólares cada uno (unos dos millones de pesos colombianos por pieza).



“A medida que crece el cuerpo, la piel crece con él. Va a llegar un momento en el que no pueda mover su cabeza: ahí va a estar listo para operarse. La operación es segura, no se sabe cuándo”, explicó Raquel a ‘Clarín’.



Joaquín proviene de una familia de bajos recursos. Sus padres son vendedores ambulantes, así que tomaron la determinación de hacer sorteos para comenzar a recoger el dinero.



Medios locales señalan que, para los sorteos ofrecieron un celular, una máquina de cortar cabello, una plancha y artículos donados, pero uno de los objetos que más llamó la atención fue un pastel horneado y decorado por el propio Joaquín.

‘Me hace feliz cocinar’

Este pequeño pastelero contó que aprendió a hornear porque veía cómo su abuelo hacía bizcochos. Desde aquel sorteo aprendió a decorarlos inspirándose en videos de Youtube o en su propia imaginación.



Joaco también señaló a ‘Clarín’, que emplea entre siete y once horas al día en la cocina creando pasteles.



“Me hace feliz cocinar”, dijo el niño con orgullo.



Este pastelero ha recibido el apoyo de sus padres desde el principio: “Pensábamos que iba a tener algún tipo de trauma, pero no fue así: a los dos meses empezó a hacer bizcochuelos de nuevo. Igual, el horno lo manejamos nosotros”, dijo la madre.



“Volvió a nacer. Por algo Dios decidió darle una segunda oportunidad”, mencionó con amor Raquel.

Un éxito en redes sociales

El emprendimiento del pequeño se convirtió en un fenómeno en redes sociales. Él ha juntado miles de seguidores en distintas plataformas.



Con frecuencia recibe comentarios de usuarios, quienes lo apoyan: “Te amo, nene que hace tortas”, le suelen escribir.



El objetivo de juntar el dinero suficiente para su cirugía también fue de conocimiento público y más de uno le comenzó a comprar los pasteles para apoyarlo. Incluso ha recibido donaciones.



Narró con orgullo que el plantel de Boca, uno de sus equipos de fútbol favoritos, le dio la sorpresa y le pidió una de sus creaciones.



“Me habían pedido una torta. Dijeron que era para un cumpleaños y, cuando la fui a llevar, era para los jugadores”, contó.



Una meta cumplida y muchos sueños por delante

Joaco está festejando desde este lunes y por una más que satisfactoria razón: anunció en sus redes sociales que ya completó el dinero necesario para la cirugía.



“La plata la junté gracias a mi esfuerzo y a la ayuda de ustedes. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”, dijo el pequeño en un video.



Joaquín también ha compartido fotos en las que festeja con su familia, no solo por haber cumplido su meta, sino por el cumpleaños de su abuela y el aniversario de ella con el abuelo.



Pero este es solo el comienzo.



El pequeño pastelero planea seguir horneando, y dedicarse a eso en su vida.

“Me gustaría estar en ‘Bake Off Argentina’ y mostrar lo que hago. No soy de frustrarme, pero tampoco me gusta que me digan qué hacer: si le falta o le sobra algún ingrediente… Los escucho, pero más o menos”, dijo con picardía al citado medio.



El reality que mencionó el niño es una suerte de ‘MasterChef’ dedicado exclusivamente a la repostería. Es más: él estuvo hace poco en el set del programa y se tomó fotografías con Damián Betular, quien fue jurado de los dos espacios gastronómicos.



“Ahora voy por el local y conseguiré hacer mis repartos. Muchas gracias a todos”, escribió de manera reciente en Twitter.

Yo amo a Betular pic.twitter.com/DXLzpX1YkO — Joaquín Nahuel (@JoaqunNahuel) November 26, 2021

