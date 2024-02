Tras divorciarse de Daniel Alves, Joana Sanz vuelve a la casa matrimonial en Barcelona

Este lunes comienza el juicio al jugador brasileño Daniel Alves en la Corte de Barcelona, España. La noticia ha estado marcada no solo por la detención del futbolista, sino también por la relación con su esposa, la modelo Joana Sanz, de 31 años.



Los rumores de separación comenzaron a surgir en el mismo mes en que el brasileño fue arrestado, pero la solicitud de divorcio de la modelo no se hizo oficial hasta marzo.

Sin embargo, en octubre se retractó de esta decisión, generando diversas especulaciones sobre la razón detrás de esta vuelta atrás en su separación.



La historia de amor entre Daniel Alves y Joana Sanz comenzó en 2015 y culminó con su boda en Ibiza dos años después.



Cuando el caso de agresión sexual en el que se vio envuelto Daniel Alves salió a la luz, la modelo generó controversia al expresar su apoyo públicamente, lo que llevó a críticas por parte de algunos sectores.

Dani Alves fue detenido por presunta agresión sexual. Foto: EFE/ Alberto Estévez

Un evento marcó la vida de la pareja poco antes de que Daniel Alves fuera puesto en prisión preventiva el 20 de enero de 2023: la madre de Joana falleció debido a un tumor uterino.



En medio de este difícil momento, la modelo mostró su apoyo al jugador con mensajes en redes sociales y una foto de ambos tomados de la mano con la leyenda "juntos".



Sin embargo, el 15 de marzo de 2023, Joana anunció mediante una carta manuscrita el fin de su matrimonio, al mismo tiempo que acusó al jugador de engañarla mientras su madre estaba enferma.

A pesar de esta separación anunciada, once días después, visitó por primera vez a Daniel Alves en prisión y eliminó fotos compartidas junto al futbolista en su cuenta de Instagram.



El matrimonio ha pasado por numerosas idas y venidas desde enero hasta octubre del año pasado, generando especulaciones sobre los motivos detrás de esta fluctuante relación.



Algunos medios, como el programa ‘TardeAR’ de ‘Telecinco’, sugirieron que Joana habría decidido no separarse del jugador debido a su deseo de apoyarlo en esta difícil situación. Además, se rumora que la pareja ha mantenido su unión gracias a un acuerdo financiero.

El programa ‘Fiesta’ reveló que Daniel Alves y Joana Sanz firmaron un acuerdo en medio de la oposición de la exesposa del jugador, Dinorah, lo que podría explicar la reversión del proceso de divorcio.



Otro episodio que impactó en la relación fue cuando el jugador se negó a proporcionar apoyo financiero a Joana, quien había perdido a su madre y enfrentaba dificultades económicas.



La modelo expresó su deseo de mudarse a Francia, pero carecía de los recursos necesarios para hacerlo, lo que la llevó a solicitar ayuda al futbolista, quien negó su petición. Joana compartió su experiencia en una entrevista en junio, expresando su decepción por la negativa del jugador.



La esposa del futbolista contó que, en ese momento, Daniel Alves afirmó no tener dinero: “Me sentí mal, porque nunca había pedido nada en mi vida. Siempre me las arreglé yo misma y, sin embargo, lo vi ayudando a sus amigos y a personas que acababa de conocer y eso me molestó”.

A pesar de la distancia impuesta por la prisión, la pareja se mantiene en contacto a través de llamadas telefónicas casi diarias. Joana contó que las visitas al centro penitenciario Brians 2 de España se realizan a través de una barrera de vidrio y que nunca han estado solos durante estas reuniones, lo que permite que terceros escuchen sus conversaciones.



En cuanto a su carrera como modelo, Joana Sanz retomó su trabajo y participó en desfiles de moda aproximadamente un mes después de la detención preventiva de Daniel Alves.



Su regreso a las pasarelas se dio en la Semana de la Moda de Madrid, en la que agradeció el apoyo de un profesional y de una psicóloga que la ayudaron a lidiar con la exposición pública y las críticas físicas a las que se enfrenta en su profesión.

