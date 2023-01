La jueza de instrucción ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del futbolista internacional brasileño Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Según han informado fuentes jurídicas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha decretado prisión incondicional para el futbolista, al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España.



Alves fue detenido la mañana de este viernes en Barcelona por los Mossos d'Esquadra, que, tras tomarle declaración en la comisaría, lo llevaron a los juzgados, después de que viajara a España desde México, donde reside actualmente porque juega en los Pumas.



El futbolista estaba siendo investigado a raíz de la denuncia que presentó contra él una mujer que mantiene que Alves la violó vaginalmente, empleando para ello el uso de la fuerza, en un baño privado situado en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, en la que ambos coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.

Neymar junto a Dani Alves. Foto: EFE

Todas esas diligencias, unidas al examen forense que se practicó a la denunciante cuando fue atendida en el Hospital Clínic de Barcelona, llevan a la jueza a la conclusión de que existen suficientes indicios de que Alves cometió la agresión sexual.

Por todo ello, la jueza ha acordado prisión provisional para el detenido, al apreciar que presenta riesgo de fuga y de sustraerse de la acción judicial, teniendo en cuenta su capacidad económica, que reside en el extranjero y que tiene doble nacionalidad, brasileña y española.

El complejo momento para la esposa de Dani Alves

Joana Sanz, de 29 años, es una de las figuras del modelaje más reconocidas de España. La nacida en Tenerife forjó su camino en Barcelona en distintas pasarelas. Gracias a su desempeño, logró ganar el concurso Supermodel of the World, con 17 años.

Eso le abrió el camino en la industria, así que pronto comenzó a posar con infinidad de ropa y accesorios de reconocidas marcas, como H&M, Gucci, Channel y Rosa Clará. Incluso, ha sido la imagen de L'Oréal, Sony y Samsung y la portada de exclusivas revistas de moda, como Elle, Icon, Woman, Vogue o GQ.

Conoció al amor de su vida en Barcelona durante 2016. A los pocos meses, Sanz y Alves contrajeron matrimonio de forma secreta.

Joana Sanz y Dani Alves. Foto: Tomada de Instagram: @joanasanz

"De Dani Alves me llamó mucho la atención su alegría, lo feliz que es, lo que transmite, la buena energía que comparte con la gente", expresó con seguridad la también empresaria para sus seguidores de Instagram tiempo atrás.

De hecho, les había dejado claro a los internautas que su relación con el futbolista era muy distinta; se salía del molde: "Ser marido o mujer no es ser padre o madre de tu pareja. Vida por separado con respeto, es lo que que mantiene una relación".

"Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema", aseguró en medio de una transmisión en vivo de Instagram.

Con el encarcelamiento del brasileño y exjugador del Barcelona, dijo estar afrontando un difícil momento, pues el infortunio se unió con la muerte de su mamá el pasado 12 de enero.

"Apenas he estado empezando a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de vida", sentención en redes sociales, como su primer pronunciamiento.

A la madre de la modelo le fue hallado un tumor de 18 centímetros en el útero en octubre de 2022. Según ella contó, era una paciente con una enfermedad mental, por lo que al recibir la noticia agredió al personal de salud y rechazó toda operación.

Sin embargo, a los pocos días empeoró. Sanz ha denunciado que los psiquiatras a cargo de su mamá no le comunicaron oportunamente el diagnóstico y solo hasta que se debilitó su hija logró que la viera un oncólogo.

"Mi madre firmó para operarse el 29 de noviembre, no le dieron quirófano hasta hoy, 17 de enero, demasiado tarde. (...) Parece ser que por su enfermedad mental, no valía la pena salvarle la vida. Espero que hayan disfrutado de la Navidad con mis impuestos mientras mi madre, como otros muchos, se moría lentamente a la espera de una operación", mencionó en redes.

*Con información de EFE

