Jennifer Lopez se sincera: las relaciones abusivas de su pasado y el amor con Ben

Jennifer Lopez lanzó un nuevo documental titulado 'The Greatest Love Story Never Told', una obra que mezcla géneros como la comedia romántica, la música y la ciencia ficción, para ofrecer una mirada íntima a su vida amorosa y sus experiencias personales.

(Lea también: Jennifer López sugiere cómo es su intimidad con Ben Affleck en letra de nueva canción).



Disponible en Amazon Prime Video, este documental semiautobiográfico acompaña el lanzamiento de su sencillo 'This Is Me... Now', y en él, Lopez no solo comparte aspectos nunca antes vistos de su vida personal, sino que también aborda el tema de las relaciones abusivas que ha enfrentado.

“Hubo gente en mi vida que me dijo ‘te quiero’ y luego no hizo cosas en línea con la palabra ‘amor’”, confesó la estrella. “Tienes que tocar fondo para darte cuenta, encontrarte en situaciones tan incómodas y tan dolorosas, que finalmente dices: ‘Ya no quiero esto’”, añadió.



(Siga leyendo: El incómodo momento que vivió Jennifer López: ¿Ben Affleck no quiso besarla?).



Su relato se profundiza al recordar un momento crucial durante una sesión con su terapeuta, quien le preguntó cómo actuaría si su hija Emme, hoy de 16 años, estuviese en una situación de maltrato.

“Fue muy claro, porque respondí que a mi hija le diría que se largara de allí y que nunca mirara para atrás, pero para mí era todo muy turbio y complicado. Era como mirar a través de la niebla”, explicó la artista.

A pesar de clarificar que nunca sufrió abuso físico, Lopez no dudó en admitir que ha sido maltratada de otras maneras.“Que te tiren y te maltraten no es divertido. Nunca tuve una relación en la que me pegaran, gracias a Dios”, dijo. “Pero definitivamente he sido maltratada y un par de cosas desagradables más”, expuso, sin especificar de quién hablaba.

Este documental, que forma parte de un proyecto multimedia que también incluye un álbum, fue autofinanciado por Lopez con 20 millones de dólares.

El amor con Ben Affleck

Lopez y Affleck, cuya historia de amor comenzó en 2002, vivieron un muy mediático noviazgo que culminó en 2004. Sin embargo, en 2021, sorprendieron al mundo retomando su relación.



La cantante atribuye su reencuentro a la transformación personal de ambos, asegurando que, a pesar de los años y los cambios, el amor que se tienen sigue intacto. “Ahora somos personas totalmente diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales y tenemos el mismo amor al cien por ciento”, comparte Lopez en el documental.

(De interés: Jennifer Lopez y su primer álbum de estudio en una década).

Facebook Twitter Linkedin

En la película, López se empeña en declarar su amor por Affleck y admite que el actor se siente “incómodo” siendo su inspiración. Foto: Instagram @jlo

El documental también sirve como una plataforma para que Lopez declare abiertamente su amor por Affleck, quien, según ella, se siente “incómodo” al ser la inspiración detrás de su música. A través de este relato, la artista se muestra vulnerable, admitiendo que su vida amorosa no siempre ha sido fácil y que, desde niña, siempre soñó con encontrar el verdadero amor.

“He decidido contar mi historia, o decir mi verdad, que nunca he compartido con nadie en el mundo, la verdad sobre mi vida personal”, asegura JLo en las imágenes.

Más noticias en EL TIEMPO

'Kung Fu Panda 4': escena inédita y próxima fecha de estreno en cines

Compraron pasajes con 'asientos especiales': al llegar no sabían si reír o llorar

El fruto seco que mejora la piel, fortalece los músculos y reduce el estrés

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.