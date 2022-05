Jennifer López, cantante y actriz, está sobre los 53 años, pero mantiene una figura envidiable y una piel que los expertos califican de porcelana.



Jennifer, quien anunció su compromiso con el actor Ben Affleck, en sus redes sociales ha reconocido que adelanta una exhaustiva rutina de belleza que incluye ingerir vitaminas para que su colágeno se renueve.



JLo interprete de On The Floor y madre de dos hijos -Max y Emme - de acuerdo con el portal Gradual Growth, usa un multivitamínico compuesto por cinco vitaminas; lo importante, usarlo todos los días.



El colágeno es una proteína presente en todo nuestro cuerpo que ayuda a mantener toda la estructura - desde huesos, tendones y piel - pero que con el paso de los años se va acabando. Esto se refleja en la pérdida de elasticidad de la piel, especialmente de la cara.



Ese paso de los años es que el Jennifer combate con su rutina de belleza y para ello se concentra en estas cinco vitaminas:



Vitamina A: O retinol. Su consumo es vital para regenerar las células de la piel, eliminar manchas y dar firmeza al rostro.



Vitamina C: La de mayor potencia para generar la producción de colágeno, y ayuda además en temas de piel como acné y cerrar porros.

Vitamina D: Su consumo ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel, una forma básica de absorber de manera natural esta vitamina es exponiéndose 20 minutos al día al sol.



La falta de la vitamina D se puede reflejar en psoriasis o dermatitis.



Vitamina E: Su don, contiene diversos tipos de antioxidantes que ayudan a evitar el envejecimiento de la piel. De hecho, los dermatólogos la recomiendan en procesos de cicatrización.



Vitamina B5: es vital para mantener una piel hidratada y suave lo que contribuye a la generación natural de colágeno.



Estas vitaminas - que se encuentran para efectos de salud de la piel en cremas o cápsulas - se pueden consumir de manera natural a través de frutas y verduras, en esa línea lo mejor es consultar con su médico o nutricionista .

