Nadie está exento de cometer algunos descuidos cuando se viaja en el transporte público, ni siquiera algunas de las personalidades más reconocidas del mundo de la farándula, pues el pasado fin de semana el actor de telenovela Jimmy Vásquez manifestó a sus más de 200 mil seguidores en Instagram que extravió su celular en un taxi al dejarlo cargando en el asiento delantero.



Según comentó el artista, se dirigía a realizar algunos ensayos teatrales, por lo que le pidió a su niñera que solicitara un servicio de transporte por una reconocida app, debido a que su teléfono estaba descargado. Al subir al vehículo, pidió a la conductora poder cargar el aparato en el tablero del automotor mientras llegaban a su destino.

Pagó el taxi, bajó, hizo sus labores y un par de horas después cayó en cuenta de que había dejado el celular en el carro.



“Entré al ensayo, me cambié, empezamos con el ensayo general y extrañé el teléfono hasta cuando salí del ensayo y dije: ‘Boté el celular, lo dejé en el taxi’, pero bueno, yo se lo entregué a la conductora de ‘Didi’ en las manos, entonces apelando a la generosidad y a la buenas costumbres de las personas pensé que me lo iba a devolver”, mencionó Vásquez en su perfil de Instagram.



“Pues resulta que no fue así, no han devuelto el celular y lo apagaron”, agregó.



Al no ser el titular de la cuenta de la aplicación de movilidad no podía poner la queja, así que su niñera de confianza realizó el trámite. Al contactarse con la conductora ella expresó que el teléfono no está en su vehículo y que muy probablemente otro usuario pudo habérselo robado; no obstante, Vásquez no se encuentra muy seguro de sus apreciaciones.



“Ella (conductora) me dice que alguien metió la mano y se lo llevó y que pensó que yo me lo había llevado cuando me bajé. Puede que sea cierto, voy a darle el beneficio de la duda y está bien, digamos que ella no lo cogió”, dijo.



Solicita el celular con urgencia

Ante el hecho, Jimmy Vásquez solicita con urgencia el celular porque tiene fotos de sus hijos e información valiosa que le sirve para la realización de su tesis de maestría. Él ha dicho que dará una recompensa de mínimo 300 mil pesos para la persona que pueda tener el teléfono móvil.

La pandemia desencadenó en el artista estados de tristeza Foto: Instagram: @jimmyvasquezart

“Estoy dando al conductor o conductora de la placa TAY 291 Kia Rio, vinculado a la empresa Didi, 300 mil pesos a la persona que tenga el celular (...) quiero pensar que nadie se lo robó, estoy en realidad ofreciendo un regalo a esa persona de tomarse la molestia de traerme el celular”, acotó.



“Si me dicen más lo negociamos (...) necesito el material que está ahí, entonces por favor. Señores de Didi Colombia, ayuda. Pongámonos una cita en la oficina y busquemos solución, hagamos un recuento por donde pasó, pero por favor tiéndanme una mano”, agregó.



Si bien ha pedido ayuda a la empresa, el actor manifestó que básicamente se “han lavado las manos” porque no se hacen responsables de la pérdida de objetos, pues la política expresa que estos están netamente al cuidado de los usuarios.



“A mí no me recibían la queja en Didi porque yo no era el titular de la cuenta, no me parece que la empresa deba alcahuetear eso", concluyó.

