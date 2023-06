El reconocido actor colombiano, Jimmy Vásquez, ha sorprendido al revelar una polémica pelea que tuvo con una actriz muy famosa del país.



Durante una entrevista en el programa digital de 'Jhovanoty', Vásquez abrió su corazón y compartió detalles sobre un episodio difícil en su carrera.



El incidente ocurrió durante la grabación de la exitosa serie 'Aquí no hay quién viva', donde el actor cucuteño fue testigo de una situación que consideró injusta y de malos tratos hacia el personal de producción.



Sin mencionar su nombre, Vásquez la describió como una "actriz de toda la vida" y reveló que su enfrentamiento se debió a su incapacidad para tolerar la injusticia.



"Tuve un par de malas experiencias con una actriz muy conocida, una señora de apellido Hernández", declaró Vásquez en la entrevista.

El actor reveló que la pelea se desencadenó cuando observó cómo la actriz trataba de manera irrespetuosa a las vestuaristas de la producción. Según Vásquez, ella las calificaba de ineptas e inútiles.



Indignado por su comportamiento, la confrontó. Le pidió tratar a los demás con respeto y recordándole que las vestuaristas trabajaban largas jornadas junto a ellos.

"Yo le decía que ellas estaban las 12 horas con nosotros y que si no le gustaba el trabajo, que hablara con el productor, pero que no las tratara de esa manera. Nos pegamos un agarrón horrible", puntualizó Vásquez.



Al parecer, este no fue el primer conflicto entre Vásquez y la actriz de apellido Hernández. El actor recordó un incidente anterior que involucró a su gran amiga, Consuelo Luzardo, y que se comentó en el programa 'La Red' hace algunos años.



Durante la grabación del cabezote de la serie 'Aquí no hay quién viva', la actriz empujó a Luzardo porque no le permitía quedar en el plano, lo que provocó una reacción de Vásquez.

Aquella actriz, no se dio cuenta que @ConsueloLuzardo estaba detrás de ella y lanzó un golpe. Y sí, le pegó a Consuelito. Desde ese día salió de los afectos de Jimmy. pic.twitter.com/5bVNEdCQi9 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 21, 2019

"Aunque me salió el demonio, después fui y me disculpé con ella, sabiendo que en realidad ella es la que debía disculparse. Lo hice para evitar problemas, pero ya sobre la marcha no me aguanté más", reveló el actor.



Vásquez también mencionó un encuentro más reciente con Hernández durante el rodaje de la serie 'Escobar, el patrón del mal'.



En esa ocasión, ella le preguntó si todavía la odiaba, a lo que el cucuteño le contestó que “un poquito”, insistiendo en que no puede ser hipócrita.



En las redes sociales, los televidentes han especulado que la actriz mencionada podría ser Vicky Hernández, dado que ambos trabajaron juntos en 'Aquí no hay quién viva' y 'Escobar, el patrón del mal'. Sin embargo, hasta el momento no se ha desmentido esta posibilidad.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

