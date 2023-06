El actor colombiano, Jimmy Vasquéz, contó cómo la pandemia le generó depresión para el programa Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana.



El actor de la producción 'Nuevo rico, nuevo pobre' aseguró que en la pandemia vio todo lo que perdían sus amigos y dijo que se sintió abandonado por el Estado.



(Le puede interesar: Zharick León contó detalles de su regreso a la televisión en 'Romina Poderosa').

“Tenía todo el año muy bien de trabajo, ese diciembre ya había hablado con mi familia. Les había dicho: este año tengo muchísimo trabajo, ténganme paciencia, pero nos vamos a dar unas vacaciones maravillosas”, narró para este programa el actor.



Cuando llegó la pandemia los planes de Vasquéz cambiaron completamente: "Yo empiezo a sacar los ahorros, en el banco le daban a uno tres meses de gabela, seis meses de gabela, pero los bancos fueron inclementes, fueron durísimos, los bancos son horribles con los usuarios”, dijo Vasquéz.



Además, el actor contó para este programa que su esposa tuvo que esforzarse el doble para sacar a su familia adelante: “Ella empieza a tratar de engranar y a sustentar la cosa, pero ya empiezo con problemas de sueño, insomnio, ansiedad. Yo ya no dormía, ya no comía, claro, ya pasaban seis meses y esa vaina la alargaban, el encierro y demás, en mi desespero vendemos un par de cosas que teníamos.Yo realmente me dejé llevar por la depresión y la ansiedad”.



(Le puede interesar: Así le fue a ‘La Liendra’ con su partido de ‘Fútbol Stars’ lleno de famosos).

El actor aseguró que está en un acompañamiento psicológico para atravesar la situación.



“Afortunadamente, tengo terapeuta de cabecera en la casa (...) Cuando ya pasaron tres meses, cuatro meses y yo ya sentí que esto nos estaba derrumbando, que el Estado nos abandonó y que yo empezaba a ver cómo los colegas tenían que entregar salas de teatros, cómo muchos de los colegas en el medio no tenían con qué comer, con qué subsistir”, indicó.



Teniendo en cuenta lo que estaba viviendo Jimmy Vasquéz creía que "no podía más”, por esto tomó la decisión de tomar medicamentos especiales para sentirse mejor.



“Me tomaba unas pastillas en la mañana, unas gotas en la noche que eran muy fuertes, de alguna manera baja un poco la ansiedad y la vaina, pero yo era un zombie, yo no sabía dónde estaba”, señaló.



La entrevista con el actor finalizó mientras contaba que él sentía que había perdido mucho tiempo con familia, el cual pudo haber aprovechado mejor si no hubiera pasado por esta situación de salud mental. Sin embargo, aseguró que está en proceso de recuperar a sus hijos.

