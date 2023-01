El actor Jimmy Vásquez, reconocido por sus papeles en novelas como ‘La saga, negocio de familia’, ‘La nocturna’ y ‘El general Naranjo’, cerró una etapa de su vida: se divorció de la psicóloga Claudia Aguirre. Aunque la separación se produjo en diciembre de 2021, hasta ahora la hizo pública, pues estaba afrontándola con sus dos hijos.

Yo entré en un pico de depresión muy tenaz, acompañado de una crisis existencial y profesional FACEBOOK

TWITTER

“Creo que el amor no se desapareció, se transformó. Fueron muchos años con experiencias maravillosas. Dicen que uno conoce a las personas cuando se separa… Creo que sigo confirmando que Claudia es una dama, una mujer maravillosa”, expresó en sus redes sociales.



Pese a que el matrimonio de 15 años llegó a su fin, Vásquez enfatizó en que la considera como una buena amiga. De hecho, recordó que la invitó el 31 de diciembre para despedir el 2022 y ella accedió para acompañar a sus dos pequeños, de ocho y 12 años.

“Eso me hace sentir muy orgulloso de la mujer que escogí para casarme. (…) Estoy infinitamente agradecido con ella porque no fue una separación en la que terminamos tirándonos vasos o platos por la cabeza o diciéndonos cosas ofensivas. Fue tranquilo”, añadió en un video.

(Además: Tiktoker asegura que ser bonita tiene más problemas que beneficios).

¿Por qué se separó Jimmy Vásquez?



“No tengo por qué entrar en detalles de los motivos de la separación. No hubo terceras personas, ni por parte de ella, ni por parte mía. No hubo nadie que se metiera en el matrimonio. No hubo una situación de agresión, en fin. Se hicieron las cosas de la mejor manera posible. Definitivamente, si devolviera el tiempo, volvería a tener hijos con Claudia aún sabiendo que este sería el final de la relación”, señaló.



Aunque en sus redes dijo que no entraría en detalles sobre la ruptura, sí se refirió puntualmente a lo que la ocasionó durante una entrevista para un programa de televisión.



“La pandemia nos obligó a convivir siete días a la semana y 24 horas al día. Yo entré en un pico de depresión muy tenaz, acompañado de una crisis existencial y profesional. El encierro y varios factores enfriaron la relación”, dijo para ‘La Red’.

(Siga leyendo: Lina Tejeiro hizo un resumen de lo que ha sido su vida estos últimos meses).

Incluso, recordó una discusión fuerte que tuvieron y de la que fueron testigos sus pequeños. Por tanto, decidieron acudir a las terapias que revelaron que sus caminos no iban de la mano; ya no tenían tantas cosas en común. Lo pensaron mucho y vieron que lo mejor era poner punto final al matrimonio.



Vale recordar que en medio de la pandemia por el covid-19, Vásquez, de 45 años, ya se había referido a los difíciles momentos que vivió al quedarse sin trabajo.

“Cuando ya pasaron tres meses, cuatro meses y yo ya sentí que esto nos estaba derrumbando, que el Estado nos abandonó y que yo empezaba a ver cómo los colegas tenían que entregar salas de teatros, como muchos de los colegas en el medio no tenían con qué comer con qué subsistir”, comentó el actor para el programa ‘Lo sé Todo’.



“Cambiamos los roles, Jimmy se encargó de los niños, muy al frente de la casa y yo con trabajo virtual todo el tiempo, eran jornadas muy largas de trabajo, él era el encargado de cuidarme físicamente, somos un equipo finalmente”, aseguró su esposa en ese momento.

‘Tiene todo el derecho para rehacer su vida’



Como ya quedó formalizada la separación, la custodia de sus hijos quedó en manos de Aguirre. “Legalmente, yo solo tendría dos fines de semana para verlos. Pero ella ha sido muy comprensiva, me permite verlos más tiempo, me permite muchas cosas”, reveló el cucuteño en sus redes.



Insistió que sus hijos ahora son el motor de su vida, mientras que cree que Aguirre continuará siendo una excelente mujer y profesional. “Tiene todo el derecho para rehacer su vida y yo también, de pronto más adelante”.

(Le recomendamos: Sergio Vega cuenta qué van a hacer con sus hijos tras la muerte de Paula Durán).

También puede leer:

- ‘Me quiero volver a casar’: los planes de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías.

- Madre colombiana pide ayuda; su hija se encuentra herida de gravedad en EE. UU..

- Ibai Llanos sorprendió en redes cantando la ‘tiraera’ de Shakira a Piqué.

- ¿El amor sigue latente? El piropo de Margarita Rosa de Francisco a Carlos Vives.

Tendencias EL TIEMPO