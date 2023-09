Jimmy Butler, el futbolista emblema del Miami Heat actualmente, y finalista de la edición pasada de la NBA, se ha metido en los medios colombianos últimamente.



Además de ser buen amigo de James Rodríguez desde hace años, se empezó a rumorar a mediados de 2023 que el atleta estaba saliendo con Shakira, y además se ha visto en múltiples ocasiones pasando tardes colombianas con el reggaetonero J Balvin.

Jimmy Butler recogiendo cafecito colombiano ☕️🇨🇴 pic.twitter.com/0SjVgmYXfU — El Calor de Miami 🔥🌴 (@ElCalordeMiami) July 28, 2022

A principios de septiembre, por ejemplo, Balvin y Butler se grabaron en una terraza de Nueva York comiendo bandeja paisa, escuchando a Diomedes Díaz, jugando dominó y luciendo sombrero vueltiao.

Luego se grabaron jugando un ‘picadito’ en una cancha de microfútbol, y todo parecía indicar, cada vez más, que el basquetbolista texano se estaba enamorando de la cultura colombiana.

Pues bien, los acontecimientos más recientes en la vida mediática del deportista dieron indicios de que los platos típicos y los deportes no han sido lo único que Jimmy ha aprendido de sus amigos latinoamericanos, pues en su último video aparece llevando a cabo una clásica costumbre nacional: quejarse de los precios de la gasolina.



Llegó a múltiples medios norteamericanos un video del atleta echándole gasolina a su automóvil de lujo: un Bugatti. Lo sorprendente, no obstante, es que el medidor de gasolina marcaba $145 dólares, lo que equivale aproximadamente a $590.000 pesos colombianos.



“Esto es un robo a mano armada. Hombre, ahora quiero devolver un poco de gasolina. Wow, ¿crees que si entro y digo que puse la gasolina equivocada me den un reembolso? ¡Es una locura! Me voy a pasar a los eléctricos”, le dijo Butler a su acompañante, quien lo grababa desde el carro.



“¿Pueden creer que me costó 145 dólares llenar un Bugatti? ¡Es una locura! Nunca había escuchado de algo así”, le dijo el atleta a la cámara, ya sentado dentro del vehículo.

Most relatable Jimmy Butler moment 🤣 pic.twitter.com/p3aTP8hxOX — Brady Hawk (@BradyHawk305) September 26, 2023

La mayoría de los internautas estadounidenses criticaron al futbolista por las quejas tomando en cuenta el exorbitante salario que le paga el Miami Heat. “Si puedes pagar un Bugatti, puedes pagar gasolina” y “Ahora imagínate a un estadounidense promedio pagando estos precios”, comentaron algunos. Otros, por otro lado, lo defendieron: “Que pueda pagarlo cómodamente no significa que no entienda la situación, él no creció siendo rico”.



Sin embargo, una sumergida más profunda en los comentarios del clip publicado por diferentes medios muestra que los colombianos, que ya le han ido cogiendo cariño a Butler, invadieron las publicaciones: “Jimmy cada vez está más colombiano, papá”, “Yo cada vez que echo gasolina en Cali”, e incluso “Si ve, culpa de Petro”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en las redes.





ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

