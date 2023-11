Jim Velázquez sorprendió a Alina Lozano con un lujoso regalo de boda: ¿qué le dio?

Alina Lozano y Jim Velásquez finalmente dieron el sí ante el altar en una sonada ceremonia, demostrando que su amor es real y que la diferencia de edad jamás les ha importado.



Frente a su familia y algunas figuras de las redes sociales como Epa Colombia y Yina Calderón, los dos se comprometieron en santo matrimonio el pasado jueves 23 de noviembre.

Con este paso, la pareja, de 54 y 23 años, consolida su relación que empezó como una parodia en redes sociales hace un año, pero con el tiempo, se convirtió en parte de su realidad.



Esta unión ha sido criticada por muchos a través de la red, ya que se especulaba que Velásquez buscaba fama a costa de la reconocida actriz para escalar sus redes, mientras ella entraba en controversia por salir con un hombre al que le lleva 31 años de diferencia.



Sin embargo, el afecto fue más fuerte y en mayo de este 2023, los dos se comprometieron durante una entrevista en vivo en el programa 'Bravíssimo’. Aunque posteriormente se separaron por un tiempo, pero finalmente confirmaron que le darían una nueva oportunidad a su relación.

El gran obsequio

Durante una entrevista para redes sociales de la revista de entretenimiento 'Vea', los nuevos esposos revelaron cuál será su nuevo hogar, sorprendiendo a sus seguidores y críticos que creyeron que Jim se mudaría con Alina a su actual casa.



Al parecer, la pareja no solo estrena compromiso, sino también un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, por las inmediaciones del centro comercial de la Colina Campestre. Un nuevo predio con el que el joven sorprendió a su esposa como regalo de bodas.



"Compré un apartamento para que vivamos juntos. Entonces, con el trabajo de este año, lo invertí en un espacio para nosotros, es cerca al Parque la Colina, el centro comercial", confirmó Velásquez entre risas.

Alina no fue la única que se llevó un gran asombro, pues esta también quiso sorprender a su nuevo esposo con la planeación de su luna de miel a uno de los sitios más paradisiacos de Europa.



"Yo le di la sorpresa a Jim porque lo vengo organizando desde hace rato y ya, finalmente, cuando fue un hecho, le dije. Pero él primero me preguntó: 'Amor nos acabamos de casar y no hemos planeado la luna de miel' y yo le respondí que eso ya estaba, que se alistara porque nos vamos para Roma el 22 de diciembre", dijo la actriz.



Se espera que ambos pasen allí Navidad y fin de año, donde de seguro compartirán parte de su gran idilio en medio de la icónica ciudad con sus seguidores, aunque también afirmaron que se darán un tiempo de las redes para disfrutar su destino.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE

EL TIEMPO

