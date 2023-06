El conocido influencer Jim Velázquez y su pareja, la actriz Alina Lozano, se unieron en un video en redes sociales para pedir a sus seguidores que dejen de criticar las recientes intervenciones quirúrgicas de la actriz.



Con un toque de humor, la pareja explicó que las cirugías fueron realizadas con el propósito de mejorar su bienestar.

En un mundo cada vez más conectado a través de las redes sociales, la vida de las celebridades y figuras públicas se encuentra bajo un constante escrutinio. Cada paso que dan, cada cambio que realizan en su apariencia, se convierte en objeto de juicio y crítica.



La pareja compartió un video que comenzó como un regaño en sus redes sociales, pero que terminó en apoyo y desatando risas entre sus seguidores.



"Estamos cansados por los comentarios que recibimos constantemente a través de redes por los 'retoquitos' que se hizo", expresó Jim Velásquez en el video.



Además, aclaró que las cirugías de Alina fueron realizadas en busca de naturalidad y para que ella se sienta bien consigo misma en relación con su edad.

“Fueron cosas muy sencillas, muy naturales, así que le pedimos que respeten y que no se metan en los que no les importa. Estamos cansados y no vamos a tolerar un comentario más, así que respeten”, finalizó Velásquez sobre el tema de las cirugías de Alina Lozano.



Justo cuando parecía que el video había concluido, de manera inesperada, la actriz hizo su aparición y añadió un elemento humorístico al video.



Después de también solicitar respeto, al dar la vuelta se le ve caminando con lo que parecen dos almohadas en la parte trasera de su cuerpo, en una divertida simulación de una operación de aumento de glúteos.

¿Cuáles fueron esos ‘retoques’ estéticos que se hizo?

Según sus videos publicados en las redes, la actriz de 54 años realizó un proceso de rejuvenecimiento estético para revitalizar su apariencia.



Su transformación comenzó con un minucioso tratamiento de limpieza facial. Luego se sometió a inyecciones de plaquetas extraídas de su propia sangre, así como a rellenos labiales con ácido hialurónico.



Además, se sometió a una rinomodelación para mejorar la forma de su nariz y finalmente, se sometió a una cirugía para corregir el contorno de sus ojos y eliminar el exceso de piel de su área del mentón.



Lozano, junto a su pareja, también le dio un toque gracioso a un video en su Instagram en el que se le ve recién salida de sus procedimientos.

Los comentarios ante estos dos videos no se hicieron esperar, muchos apoyaron sus actuaciones: "Dios, me hizo reír mucho, ustedes se merecen bendiciones", "Me encantan, me sacaron una carcajada", "De verdad que son lo máximo".



Por el contrario, otros no estuvieron de acuerdo con la forma en la que lo realizaron: "La delgada línea entre actuar y hacer el ridículo, ¡nada que ver!", "Ya se están pasando solo por conseguir más seguidores ¡Colocando en riesgo la Salud", "Esto es lamentable. Qué ridiculez este teatro que arman".

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

