Jim Velásquez y Alina Lozano son una de las parejas más críticas en Colombia por qué su relación tiene 30 años de diferencia, siendo mayor la actriz. Esto ha generado un sinfín de comentarios, algunas personas los apoyan y otros creen que solo están actuando.

La pareja suele ser muy activa en redes sociales y constantemente suelen subir videos de retos o hablando de su relación. En esta ocasión publicaron un corto clip en el que revelaron varios detalles íntimos.



La dinámica de la grabación consistía en que Alina Lozano le hacía preguntas a su novio Jim Velásquez y si respondía mal, la actriz empujaba la cara del ‘influencer’ dentro de un balde de agua.



La reconocida actriz le preguntó cuál era su peso, su talla de ropa interior, si le gustaban los vestidos, entre otras. Sin embargo, las que más llamaron la atención fueron las que le hizo sobre su relación y revelaron que llevan saliendo más de un año y que cuando la conoció ella estaba soltera.



Asimismo, Lozano le preguntó que cuando fue la primera vez que él se dio cuenta de que a ella le gustaba. Velásquez de forma chistosa respondió que desde el primer momento, pero ella reveló: “Yo no le eché los perros cuando lo conocí. No me gustó al principio, pero después sí”.

Alina Lozano confirmó que su relación no es actuación



En una entrevista con ‘Tropicana’ la actriz enfatizó que le gusta ir en contra de ese pensamiento social que existe entre las mujeres mayores y los hombres menores.



“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla sugar mommy. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su sugar mommy, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, comentó.



Por otro lado, el joven en el programa ‘Lo sé todo’ confirmó que su relación está mejor que nunca y desmintió los rumores que existían sobre que su relación había terminado.



“Estoy escapado de Alina. Ella me está esperando en la casa, es que no pudo venir. Claro que está (la relación), está más firme que nunca. De vez en cuando nos damos nuestro espacio”, concluyó.

