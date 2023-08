Luego de haber dado por terminado su compromiso con la actriz Alina Lozano, recordada por su papel de 'Nidia' en 'Pedro, el escamoso', Jim Velásquez se pronunció en redes sociales para hacer un nuevo anuncio a sus seguidores: le pedirá una segunda oportunidad.

(Lea también: ¿Alina Lozano ya le encontró 'reemplazo' a Jim Velásquez? Esto dijo en sus redes).

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el joven, de 23 años, dejó en claro que luchará por recuperar su relación, puesto que la también escritora es "la mujer con la que quiere estar el resto de su vida".

“Voy a buscar al amor de mi vida y haré todo lo posible por recuperarla (...). No la voy a dejar ir. Siento que ya hemos luchado un montón por nuestra relación y hemos superado un montón de estigmas para darnos por vencidos ahorita”, señaló ante la cámara el creador de contenido.

Velásquez, quien se encontraba en Medellín para el momento en que grabó el clip, se mostró arrepentido por sus errores, y manifestó su deseo de cambiar y mejorar con el objetivo de poder, tal vez, reanudar sus planes de llegar al altar con la actriz, 30 años mayor que él.

(Siga leyendo: Alina Lozano: ella es la exnovia de Jim Velásquez por quien se acabó su relación).

“Yo amo a Alina completamente y la quiero en mi vida, entonces voy a luchar por ella. Voy a estar detrás de ella, con calma, siendo muy respetuoso con su proceso”, señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Alina Lozano y Jim Velásquez se comprometieron hace unas semanas, y luego anunciaron su ruptura. Foto: Instagram: @lozanoalina

Segundos después, añadió: “Nosotros somos inspiración de creer en el amor y espero que lo sigamos siendo. Nuestra relación ha sido muy mágica y no quiero que esa magia se pierda de un momento a otro”.

Jim expresó su intención de viajar de vuelta a Bogotá y, una vez en la capital, acudir a la residencia de Alina. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado en las plataformas digitales para confirmar el encuentro.

¿Por qué terminaron Jim y Alina Lozano?

Los seguidores de la pareja, una de las más controvertidas en la farándula nacional por su diferencia de edad, se mostraron sorprendidos cuando, hace unos días, el influenciador anunció a través de sus redes sociales, y entre lágrimas, que su romance con la actriz había llegado a su fin.

De acuerdo con su relato, Lozano se molestó porque Velásquez estuvo en un viaje laboral con su expareja, en el que se pusieron trajes de novios. Una vez las publicaciones llegaron a los ojos de la recordada 'Nidia' en 'Pedro, el escamoso', empezaron los problemas.

(De interés: Alina Lozano habla sobre ruptura con Jim Velásquez: 'Ambos estamos heridos').

Frente a la ruptura, se pronunció la actriz en sus redes: “Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. Y si una relación, a pesar de los conflictos, no tiene una base fuerte, no se puede seguir. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí. Yo se lo dije desde el principio a él”.

Más noticias en EL TIEMPO