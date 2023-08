Uno de los romances de la farándula colombiana que más ha llamado la atención en redes sociales durante los últimos meses es el de la actriz Alina Lozano, conocida por interpretar a Nidia Pacheco en ‘Pedro el Escamoso’, Esther Pimiento en ‘El Último Matrimonio Feliz’, Margarita en ‘La Reina del Sur’ entre otros, y su novio Jim Velásquez, quien es influenciador en las diferentes plataformas.

Debido a las polémicas que han protagonizado, los internautas han dudado de su relación, asegurando que es “ficción” pues la diferencia de edad es demasiado grande, ya que se llevan casi 30 años.

Tras comprometerse en vivo en el programa de CityTv, Bravíssimo, la pareja ha estado causando un sinfín de comentarios en las redes sociales, pues en los últimos días apareció la “presunta exnovia de Jim Velásquez” y han grabado varios videos para las plataformas.



En las últimas horas, el influencer Jim Velásquez compartió un sentimental video en su cuenta de Facebook, donde revela detalles recientes de su relación, asegurando que ‘se acabó’.



“Hago este video, porque ustedes me han estado preguntando y mandando mensajes, sobre cómo va mi relación con Alina, qué ha pasado con nosotros dos, ha habido una polémica sobre si nos vamos a casar o no, hago este video para contarles lo que ha pasado y quiero pedirles disculpas, pues he estado un poco sensible por todo lo que está pasando”, indicó Velásquez al comenzar la grabación.



El actor aseguró que todo comenzó cuando “Alina Lozano viajó para Cali, ella viajó para esa ciudad y yo me quedé en Bogotá, en ese entonces me salió un trabajo con una diseñadora en Barichara el fin de semana, no le vi ningún problema y me fui para Santander con un grupo de modelos”.

“Entre las modelos que estaban en ese grupo de trabajo, estaba mi exnovia Nicol (...) Estando allá, me llevé una gran sorpresa, porque el desfile era de vestidos de novia y trajes para novios, yo estuve realizando muchos vídeos esos días, porque me sentí feliz al verme vestido de novio, ya que era como me lo imaginaba para casarme con Alina, en unos meses voy a tener mi propio traje y me voy a estar casando, fue muy mágico todo ese proceso”, agregó.



“Entre los videos que yo publiqué, subí unos con mi exnovia, las personas le empezaron a mandar esos videos y fotografías a Alina y ella se molestó demasiado, a eso se le agrega que allá no era buena la señal”.



El famoso creador de contenido aseguró que su prometida, la famosa actriz Alina Lozano, se molestó mucho al ver esas publicaciones, “la entiendo, ella se molestó demasiado, pero la entiendo, porque no fue lindo, además, ella tenía un traje de novia y yo también, además estaba fuera de la ciudad y esos días no hablamos mucho”.

“Cuando regresé a Bogotá le escribí y ella no me contestó, estaba demasiado molesta, pero si pude ver los videos que ella subió a sus redes sociales, en esos videos ella decía ‘mi relación con Jim está muy mal’, también dijo que ‘ya no se iba a casar’, cosa que no me parece demasiado grave”, indicó el influenciador.



Así mismo, indicó que actualmente él se encuentra en Medellín trabajando, Alina Lozano está en Cali, no se ven y no hablan hace más de diez días, asegurando que “ella no le contesta el teléfono”.



El famoso influencer dijo con lágrimas en los ojos, que se sentía en una incertidumbre muy grande porque su pareja no le contesta, entonces él no sabe si habrá boda o definitivamente su relación se terminó.

