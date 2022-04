El reconocido actor Jim Carrey planea un retiro. Lleva 45 años de trayectoria.

Durante una entrevista con Access Hollywood que el actor de La máscara confesó de manera categórica cuando Dolly Parton mostró su intención de hacer un video musical: “Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”.



(Lea también: Alain Delon: la historia de la estrella que pidió la eutanasia)



No obstante, no sería un retiro definitivo.



“Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me tomaré un descanso”.

Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me tomaré un descanso FACEBOOK

TWITTER

El actor inició su carrera en 1977, cuando imitó a Elvis Presley y a Jerry Lewis en bares de Toronto, en Canadá.



(Además: Una crítica de ‘Moon Knight’: la serie de Marvel que es una locura)



¿Pero qué hará Carrey si se toma ese descanso definitivo?



De acuerdo con el actor, su mansión en Brentwood, en California sería su refugio, más allá de las cámaras y las luces.



Está avaluada en más de 10 millones de dólares.



La mansión fue construida en 1951 con un estilo rancho. Carrey la adquirió en 1994 por 3,8 millones de dólares.



Con el pasar de los años, fusionó su rancho con el lote de al lado, que adquirió por 1,7 millones de dólares.



(Le puede interesar: Director que ganó dos premios Oscar es hallado culpable de plagio)



Hoy, este terreno mide 8.029 pies cuadrados y posee cinco recámaras y nueve baños.



También tiene un comedor, sala de estar, cuarto de lavado, entre otros.



Tiene piscina, spa, casa de huéspedes y canchas de tenis.

Le puede interesar:

- Daddy Yankee en Medellín: así quedaron precios de las boletas del concierto

- Cintia Cossio denuncia que fue drogada en un festival en México

- 'Si existiera la reelección, no dudo de que reelegirían a Duque'



EL TIEMPO