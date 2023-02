Jhony Rivera es uno de los cantantes más importantes del género popular, y a lo largo de los años ha acumulado un gran número de seguidores que lo admiran por su talento y personalidad.

En sus redes sociales el pereirano suele ser muy activo y constantemente publica pequeños fragmentos de su día o de sus presentaciones. Hace unos días, el artista estaba haciendo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y ahí varios internautas aprovecharon para preguntarle varias cosas.



Uno de sus fans aprovechó el momento y quiso saber qué opinaba Rivera sobre las nuevas dinámicas que se viven hoy en día en las relaciones. “Los hombres que piden pagar 50/50 con su pareja”, escribió el internauta.



El intérprete de ‘Te Extraño’ respondió que él nunca ha hecho esta dinámica porque no lo criaron de esa manera. “Bueno, como yo soy ya mayor, entonces yo vengo con unas costumbres muy diferentes, uno tenía una costumbre un poco machista que él que pagaba era el hombre y yo ya veo raro eso”, comentó.



Asimismo, agregó: “Yo nunca le he dicho a la novia: ‘pagamos por la mitad’. Pues nunca lo he hecho y yo creo que a mi edad ya se vería muy raro eso”. Además, confesó que aunque no comparte esa idea, la respeta pues sabe que los tiempos han cambiado. “Yo no estoy de acuerdo, pero obviamente hoy día las parejas trabajan ambos, me imagino que pagan americano, ¿cierto?”, aseguró.



Este video ha sido reposteado por varias páginas de entretenimiento y ahí los internautas han tenido la oportunidad de comentar su opinión sobre este tema.



“Para pagar la mitad de la comida para eso salgo sola”, “El que hace la invitación debe pagar , fin”, “No es machismo , pero también es justo que de vez en cuando la mujer invite. La mujer tenga iniciativa, no solo en lo económico, sino en cualquier situación. 50/50 está bien de vez en cuando”, “Haber señor Jhonny no es bonito tampoco que al menos la mujer te demuestre algo monetario de vez en cuando, también en lo 50 y 50 se demuestran los detalles, no sólo el dinero”, se lee en los comentarios.



Por otro lado, varias fanáticas del cantante expresaron que era un caballero y un ser humano muy especial.



"Johnny siempre tan acertado.", "Después de oírlo me quedé encantada Don Jhonny y yo si lo invitaría por ser tan caballero", “El sí es un hombre real… no como los que se creen ahora ‘hombres’”, “El que es caballero no pregunta nada y paga , sencillo . Los tacaños no están listos para esta conversación”, escribieron los internautas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

