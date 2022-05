Yeferson Cossio, creador de contenido y emprendedor antioqueño, cumplió 28 años el pasado 15 de mayo. Decidió celebrarlo en grande, en una fiesta que incluso tuvo una piñata. La fiesta fue temática, basada en el manga y anime ‘Attack on Titan’ (‘Shingeki no Kyojin’ en su idioma original).



“Me hicieron una piñata, como una fiesta para niños. Aunque la verdad si me gustó mucho, ellos saben que ese es mi anime favorito”, dijo sobre la celebración que planeó su hermana, Cintia Cossio.

Entre los lujosos regalos que recibió este año el ‘influencer’ se encontraba una guitarra bañada en oro. También se compró un carro único en América Latina: un McLaren 720s. Este último que se dio a sí mismo costó unos 285 mil euros, es decir, alrededor de 1200 millones de pesos colombianos.

En su día lo acompañó un amigo cercano, el cantante de música popular Jhonny Rivera. Recientemente, el cantautor reveló en sus historias de Instagram que le había dado un generoso regalo al paisa.

Rivera abrió un espacio de preguntas entre sus seguidores y un aficionado no dudó en preguntarle qué detalle tuvo por el cumpleaños. “¿De qué se trata el regalo que le diste a Cossio?”, escribió de manera anónima un internauta.

El cantante pereirano respondió que le ofreció que las ganancias de alguno de sus conciertos se destinaran para la labor social de su escogencia. Es decir, puede donar a cualquier fundación o proyecto social lo recaudado en una de las presentaciones de Jhonny Rivera.

“Ustedes lo conocen, a él le encanta la labor social y a mí también”, explicó el intérprete de ‘El Mujeriego’ sobre lo que lo motivó para darle un detalle así a Yeferson Cossio. Aún no han coordinado el monto ni cuál será la obra benéfica en la cual invertirían el dinero.

El influencer nacido en Medellín ha revelado en el pasado que dona cerca del 30 % de sus ganancias cada mes. “Ayudo a 43 fundaciones”, confesó en una entrevista con ‘Blu Radio’ a mediados del 2021.

También Jhonny Rivera ha hecho obras benéficas, pues hace unos meses rescató a un caballo que estaba en condiciones muy pobres de salud. Lo compró a unas personas, vecinas de su casa, y actualmente el animal, al cual nombró Manolo, ha podido recuperar masa muscular y está sano.

