Jhonny Rivera tuvo dolor de cabeza tras vacunarse contra el covid-19

Jhonny Rivera, de 47 años, es uno de los cantantes de música popular colombiana más reconocidos, tanto en el territorio nacional como el internacional. Esto debido a éxitos como ‘Te extraño’, ‘Comprendí que te perdí’, ‘Canto a mi padre’ y ‘Tus 15 años’.



Recientemente, a través de redes sociales, el cantante compartió con todos sus seguidores que decidió ir a Estados Unidos para vacunarse contra el covid-19.



Muchos de sus más de 2.4 millones de seguidores entendieron su decisión, ya que la puesta en marcha del plan de vacunación en Colombia se ha visto afectada, entre otras cosas, por el cierre de vías en algunas regiones.



Motivado por esto y priorizando su estado de salud y la seguridad de su familia, decidió viajar a Miami (Florida) para recibir la primera dosis de la inmunización el pasado 4 de junio.



La otra dosis la recibió apenas hace algunos días, tras cumplir con el tiempo estipulado para recibir el segundo fármaco intravenoso. Sin embargo, algunos de sus seguidores lo notaron un tanto ‘distante’ en redes sociales.



A lo que Rivera contestó diciendo que había sentido un fuerte dolor de cabeza luego de la aplicación de esta segunda dosis de la vacuna.



“Mi gente, ustedes me preguntan por qué he estado tan perdido todos estos días y es que he estado enfermo. Esa vacuna me pateó. Les cuento que me dio un dolor de cabeza terrible (...) A mí casi nunca me duele la cabeza y esta vez sí, mucho”, comentó Jhonny Rivera a través de historias.



Comentó además que ese fue el único síntoma que presentó y que su estado de salud mejoró ya:“Gracias a Dios no fue nada más, no me dio fiebre, mareo ni nada, solo fue el dolor de cabeza (...) Ya estoy bien, afortunadamente”.

Es importante resaltar que este tipo de síntomas son normales y son una señal de que el organismo está desarrollando la inmunidad contra el virus. Entre las reacciones frecuentes se pueden presentar dolores de cabeza, fiebre, malestar muscular e hinchazón leve en el brazo donde fue inyectada la fórmula.



