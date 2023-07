En los últimos días, el cantante Jhonny Rivera se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues se rumoraba que estaba sosteniendo una relación con Jenny López, la joven con la que cantaba 'Empecemos de cero' en sus conciertos.



En un principio, para desmentir los rumores, ella aseguró que Johnny era un amigo y su ejemplo a seguir en la música. Sin embargo, recientemente, en sus redes sociales confirmó que tienen una relación.

En días pasados, se filtraron unas fotos de los cantantes muy románticos en un evento. Por otro lado, se especuló que Rivera quería mantener su relación en secreto por su notoria diferencia de edad, pues ella tiene 20 años y él 51.



Pero al parecer, ya no se quieren esconder y por esta razón, Jenny López, quien también es cantante del género popular, explicó en sus historias de Instagram como fue que inició el amor entre los dos.



“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, aseguró Jenny.



(Lea también: Jhonny Rivera confesó que ya no recuerda lo que es "un polvo" y fans reaccionan).

¿Cómo se conocieron?

En un video en TikTok, López le contó a sus seguidores como fue que se conoció con Jhonny Rivera.



"Yo me dedico desde hace muchos años a la música, desde que era una niña muy chiquita me ha gustado la música. Johnny hace como ocho años, tal vez le pongo yo, vino a una gira de medios en Cali, yo fui como una fan más a pedir una foto y, bueno, todo quedó hasta ahí… pasaron los años y decidí que quería dedicarme de lleno a la música popular. A mí me contrataron en un pueblo que se llama La Independencia, Tambo, cauca, y ese día casualmente yo era la invitada del día sábado y él era el invitado del día domingo", comentó.



La joven reveló que sus familiares la convencieron de ir el día domingo a ver el show de Jhonny. Además, su familia contacto con la mánager de él, para que ella lo pudiera conocer en persona.

"El caso fue que llegamos allá otra vez y le pedí la foto, él me reconoció y me dijo: cantemos 'Empecemos de cero'. Yo le dije: 'No me la sé'… El caso fue un éxito la presentación, desde ahí quedamos en contacto y cuando él venía como para acá: Cali, el Cauca, Nariño, siempre yo le decía: 'Oye me podrías dar la oportunidad de cantar contigo 'Empecemos de cero' …", comentó.



(Le puede interesar: Video: El 'show' que Jhonny Rivera le hizo a Esperanza Gómez en tarima).



Luego de un tiempo, las presentaciones fueron más frecuentes hasta que le ofreció la oportunidad de trabajar con él.



"Un día recibí un mensaje de él que me dijo: 'Jenny te voy a hacer una invitación muy especial, sé que va a tener mucho valor para ti, entonces quiero invitarte a que cantes conmigo 'Empecemos de Cero' en la plaza de Toros de la Macarena, Medellín", contó.

Con el tiempo los empresarios le dieron la oportunidad de abrir los conciertos del intérprete 'Te Extraño' y también de hacer parte del show de Jhonny como corista y haciendo las canciones a duo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Rachel Zegler: la nueva Blancanieves de raíces colombianas responde a ataques racistas

Juanes de luto: recuerda su dúo con Tony Bennett y lo aprendido a su lado

¿Quiénes son y qué hacen Tatiana y Carlos protagonistas de video sexual en Ecuador?