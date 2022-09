Jhonny y Andy Rivera tienen una relación cercana que han mostrado durante años en redes sociales. Andy es el único hijo del cantante de música popular, que siempre ha estado involucrado en su vida.



En otras ocasiones, Jhonny Rivera ha expresado que su retoño es muy importante para él y que a los dos los une una profunda amistad. Esto quedó evidenciado en un episodio que vivieron hace unos días.



El artista de música popular suele apoyar a su hijo en todos sus proyectos. Foto: Instagram: @andyrivera

El intérprete de ‘El dolor de una partida’ publicó en su cuenta de Instagram un video donde aparece en una presentación de su hijo. Andy se encontraba dando un concierto en el municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca.



El artista urbano fue invitado directamente por la alcaldía del lugar para celebrar el cumpleaños de Trujillo. Hasta este sitio llegó Jhonny, quien no había visto a su hijo desde hace un tiempo.



La grabación muestra el momento en el que Andy observa a su padre entrar. El joven, que tenía una bebida en la mano, la soltó inmediatamente y se lanzó a abrazarlo. Durante uno segundos permanecieron unidos, dándose muestras de cariño.



La tierna reacción del reguetonero conmovió a los internautas y seguidores de la familia, que apreciaron el gesto. Al salir al escenario, Andy anunció que allí se encontraba “el mejor papá del planeta”.



La salud mental de Andy Rivera

Semanas atrás el cantante reveló en redes sociales que desde hace años está batallando contra la depresión y la ansiedad. Muchos internautas tomaron el comentario como una respuesta a la nueva relación de Lina Tejeiro y Juan Duque.



Rivera, que confesó que había tenido una recaída, hizo oídos sordos a los rumores y no se refirió a su exnovia. Aclaró que sus problemas de salud mental no son nuevos y que ya ha estado trabajando en ellos.



“Yo he sentido el amor, sé que existe porque sé que hay un montón dentro de mí, he sido muy feliz, he sido siempre agradecido, siempre he admirado el simple hecho de estar vivo, he sido consciente de todas las bendiciones, personas únicas y maravillosas que me rodean, sé que soy super fuerte y voy a volver a ser quién era”, expresó en redes sociales.



El mensaje le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, que se encontraban preocupados por el estado de Andy. Sin embargo, el cantante afirmó que ya se siente mejor y que sigue enfocado en su carrera como solista.

