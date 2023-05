Jhonny Rivera es un cantante y compositor colombiano que saltó a la fama gracias a canciones como ‘Guaro’, ‘Nuestro amor no puede ser’, ‘Mi decisión’ y ‘El mujeriego’. Con más de 3.1 millones de seguidores en Instagram, el intérprete comparte varios detalles de su vida profesional y personal.

El artista es conocido por su solidaridad. En repetidas ocasiones compartió en sus redes sociales las ayudas que realizó a distintas personas que vivían situaciones complejas. Además, se conoce que ha rescatado a varios animales desamparados y les ha dado una segunda oportunidad en su finca.

Sin embargo, muchos se han aprovechado de su generosidad y le pidieron ciertas ‘ayuditas’ económicas. Recientemente, en una de sus historias en Instagram, algunos usuarios empezaron a enviarle cientos de mensajes, en los que expresaban si era posible “regalarles un carro, una casa, algún objeto de valor o algo de dinero”.

Tanto así que la situación lo tiene “desesperado”, porque no ha podido volver a su finca en Pereira, debido a que las personas están estancadas en la entrada de su hogar para pedirle dinero.

“Hay gente que llega grosera, el mayordomo de la finca ha tenido roces con estas personas que vienen en un plan agresivo y amenazante, diciendo que si no los ayudo se quedan viviendo ahí”, dijo el cantante.

El intérprete es muy activo en sus redes sociales. Foto: Instagram: @Jhonnyrivera

Además, en la caja de preguntas, aseguró que le dejaron números de teléfono de cuentas Nequi y Daviplata: “Tengo ese cajoncito de preguntas lleno de Nequis y Daviplata. No lo hagan porque no es posible, yo ponerme a girar a todos. No sé qué piensa la gente, a lo bien”.

La energía del cantante estuvo tranquila, pese a los comentarios que lo presionaban. Les dijo a sus seguidores que sus solicitudes “eran imposibles”.

“Ya quisiera, eso no es como la gente se imagina, de que uno tiene la plata arrumada para regalarla, un carro es muy costoso. No es posible”, puntualizó.

Ante el cuestionamiento, algunos de sus seguidores lo tildaron “de tacaño”; no obstante, se defendió y aseguró que hubo un momento en el que ayudó a muchas personas y nunca aprovecharon.

“Yo antes di becas. la gente no va, ¿pueden creer eso? Lo regalado no se valora, todo lo que es gratis la gente no lo valora”, indicó en su momento Jhonny Rivera.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO