En las últimas semanas, el cantante Jhonny Rivera generó gran polémica en redes sociales al confirmar su relación con Jenny López, quien trabaja con él y es 30 años menor.



Esta situación ha dado de que hablar, pues hay personas que los critican por su diferencia de edad. Sin embargo, los famosos han comentador que para el amor no hay edad, y que todos merecen encontrar a alguien especial.

Durante su último concierto, el intérprete de 'Te Extraño' sorprendió a sus seguidores al darle un beso a Jenny López en el escenario frente de todas las personas. Este momento, fue grabado por un asistente al evento y compartido en redes sociales.



En el video se puede que están cantando la canción 'La pareja ideal'. Este momento es bastante romántico, pues la pareja está tomándose de la mano y mirándose a los ojos mientras entonan las tiernas frases del sencillo.



Al terminar, los cantantes se dieron un tierno beso que duro unos pocos segundos. Este hecho emocionó bastante a la audiencia, quienes no paraban de gritar.

Como era de esperarse, este tierno gesto causó todo tipo de comentarios en las redes sociales, algunos de ellos son positivos, y otros los han criticado por la diferencia de edad.



"Hermosa pareja"; "Se llevó un gran hombre"; "Se vio forzado"; "Bien por los dos. Él es un hombre muy lindo. Que sean felices"; "Más falso que las vitaminas del frutiño"; "La muchacha le da como vergüenza besarlo", se lee en los comentarios.



Jenny López aseguró que mantendrá su relación bajo perfil

Al revelar su relación, la pereirana comentó en sus redes sociales que había recibido una gran cantidad de malos comentarios, algo que le ha afectado mucho. Por esta razón, ella y su novio han tomado la decisión de no hacer tan pública su relación.



“Si ahora que está pública la relación, pongo una foto con él en la tarima, entonces soy una oportunista. Si publico una foto donde estoy solita, entonces me da pena mostrar mi relación. Si hacemos un TikTok juntos y es de humor, se toman ese humor personal. Si hago cajita de preguntas, la mayoría, porque mucha gente llegó después del chisme, quieren saber cosas de la relación… Entonces, pues, hemos decidido no publicar muchas cosas, solo de vez en cuando compartirles por aquí”, concluyó.

