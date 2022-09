Hace unas semanas el cantante de música popular, Jhonny Rivera, le confesó a sus seguidores que iba a mantenerse alejado por unos días de las redes sociales, ya que se sometería a una cirugía estética en sus ojos.

“Ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener mañana. Para los que no saben, mañana me van a operar de los ojos, me van a quitar estas bolsitas (ojeras). Yo no sé con qué aspecto voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar y que me voy a poner morado”, expresó en su Instagram.



Quienes siguen al cantante quedaron sorprendidos cuando anunció que estaría ausente de las redes sociales porque se vería morado e inflamado al mandarse a quitar las ojeras o bolsas que se le hacían debajo de los ojos.

No obstante, Rivera reapareció en un video mostrando cómo había quedado después de la intervención y decidió compartir el proceso que iría llevando día tras día.



“Tengo a mi hermana que me lee todo, mi enfermera. Un abrazo a todos”, informó en un video.



Aunque estuvo incapacitado por varios días, se ha mantenido activo en la web para indicarles, a quienes gustan de su música, el avance de su recuperación y la satisfacción que siente al haberse realizado dicho procedimiento.

El cantante se muestra feliz por su avance en la recuperación de sus ojos. Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Pese a sentir miedo por cómo se vería físicamente, el cante de éxitos como ‘Te extraño’, ‘Tomando cerveza’, ‘Siga bebiendo’, ‘Empecemos de cero’, entre otros, se siente feliz porque ya pudo salir sin gafas y, además, volvió a hacer lo que más le gusta.



“Anoche pude cantar sin ningún tipo de problema. Si me puse un poco hinchado, como el médico me había anticipado. También me puse morado pero ya estoy mucho mejor”, contó Rivera en sus historias de Instagram después de haber hecho un concierto en su mansión.



Asimismo, precisó: “¡Bueno, mi gente! Ya voy a empezar a salir sin gafas. Todavía no me han quitado los puntos, pero ya me siento mucho mejor. Qué excelente cirugía, la verdad quedé muy satisfecho”.

