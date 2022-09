Jhonny Rivera se ha caracterizado por ser uno de los personajes de la música popular más queridos y mediáticos de Colombia. Él constantemente está interactuando con sus seguidores a través de sus diferentes perfiles digitales, dónde les cuenta sobre el lanzamiento de sus próximos sencillos y algunos aspectos de su vida personal.



Recientemente, a través de su cuenta personal de Instagram envió un mensaje que dejó preocupados a algunos de sus fanáticos: se alejará de las redes sociales por un tiempo mientras se recupera de una operación ocular que se realizará en Bogotá el día 10 de agosto.

"¡Cómo me va, qué han hecho pues! Bueno, ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener mañana, los que no saben mañana me van a operar de los ojos, me van a quitar estas bolsas (ojeras)”, comentó.



“Bueno siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado, me voy a hinchar y me voy a perder unos días pues físicamente porque yo creo que sí les voy a hablar o bueno todo depende”, agregó.



El intérprete de ‘Como duele’ no dio más detalles sobre la operación y se espera que en la mañana del martes ya se encuentre en el centro hospitalario donde le harán el procedimiento.



Hace algunas semanas se mostraba un poco triste porque su hijo, Andy Rivera, se iba por unos meses a viajar por el mundo y a seguir escribiendo canciones. Esto, debido a que se encontraba pasando por una fuerte depresión que, presumiblemente, se haya dado porque su exnovia, Lina Tejeiro, consiguió nueva pareja sentimental.



