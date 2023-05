El cantante de música popular Jhonny Rivera es uno de los artistas más admirados por los colombianos debido a su forma de ser, la cual es cálida y sencilla. En diferentes ocasiones, ha revelado diferentes historias de cómo fue su inicio en la música y de los trabajos que tuvo que hacer para llegar a ser reconocido.



En esta ocasión, el intérprete de ‘El mujeriego’ asustó a sus seguidores al revelar un episodio paranormal de su vida y, que según él, fue la experiencia más aterradora que ha vivido.

En un video en su Instagram, Jhonny Rivera comentó que fue visitado por un muerto hace años cuando trabajaba como carpintero en Bogotá. En su relato comenzó diciendo que un día fue contratado por una pareja para que les hiciera un armario. Cuando lo terminó fue a la casa de ellos para instalarlo, pero ese día los clientes le quedaron debiendo 10 mil pesos y para tener garantía de que le pagaran se llevó un cajón.



Días después el hombre buscó al cantante para que le entregara el cajón, pero cuando él iba al local Rivera no está. “El cajón se llenó de polvo allá en el negocio y cada que el tipo iba a buscar el cajón, yo no estaba, así que él siempre perdía la ida y se enojaba y me hacía unos escándalos”, contó.



(No deje de leer: Nostradamus americano y sus catastróficas predicciones: 'Se hundirán ciudades').



Pero un día, cuando necesito salir del negocio a la tienda de al frente, vio que el señor lo estaba esperando. Así que decidió esperar que se fuera para regresar al local y arreglar el cajón.

“Un día yo estaba cambiando un billete en el negocio del lado y cuando volteé a mirar hacia atrás, él estaba ahí cruzado de brazos muy serio, entonces le pregunté a Blanca, que era la persona que me estaba cambiando el billete, que si seguía ahí y ella dijo que no”, comentó.



Rivera contó que rápidamente arregló el cajón y llamó a la esposa del señor para decirle que ya podía pasar al local.



“Llamé a la esposa para decirle que su esposo había estado acá, pero que no había vuelto y yo ya le tenía el cajón listo. Me dijo ‘¿mi esposo?’, como en tono sorprendida, y yo le respondí que sí y ella siguió diciéndome ‘señor, mi esposo se mató en un accidente de tránsito hace ocho días’”, narró.



(Le puede interesar: Juanes dejaría la música por un momento para dedicarse a su hija).

Después de esta noticia, el cantante quedó frío, pues no podía creer lo que estaba sucediendo. Por último, le dijo a la señora que pasara por el cajón y que no importaban los 10 mil pesos.



Esta historia ha generado todo tipo de reacciones de los internautas, quienes le han dicho que el alma del señor no había podido descansar por el cajón.



“Raro es que la señora blanca también lo haya visto”; “Fue a saldar la deuda contigo antes de partir”; “Deuda es deuda. Así muera el cliente”; “el señor murió enojado por no haber podido recuperar el cajón. Él necesitaba que la esposa tuviera su closet completo”; “Ese señor se fue ofendido por su cajón”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

