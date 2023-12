Jhonny Rivera fue agredido por una fan en un aeropuerto: ‘Una cosa muy maluca’

Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos del país, pues ha demostrado que es un muy buen cantante y un hombre de buen corazón. Por esta razón ha logrado acumular una gran cantidad de seguidores, quienes siempre lo apoyan y están pendiente de él.



Incluso, sus fanáticos son capaces de hacer cualquier cosa para estar cerca de él o tomarse una fotografía cuando lo ven en el espacio público. Sin embargo, algunos fans pasan los límites y llegan a ser agresivos con tal de cumplir su objetivo.

Recientemente, el cantante confesó que se sentía mal por una situación que vivió en el aeropuerto de Cali, este jueves 14 de diciembre, cuando se disponía abordar un avión a las 6:00 a.m.



"Me bajé del bus, iba a entrar al aeropuerto cuando empezó la gente a llegar para tomarse fotos y yo no avanzaba, el tiempo pasaba y yo estaba en el mismo punto y los muchachos ya estaban en la fila para chequear las maletas", comenzó diciendo.



(Lea también: ¿Mejor chicharrón que verduras? Duro debate entre doctores Bayter y Patricio López).



En ese momento había varias personas esperando para tomarse la foto con el artista, pero una fanática se puso agresiva.



"Me cogió una señora del brazo y me jaló hacia atrás duro: ‘venga, que usted no se puede ir sin la foto’. El jalón fue tan fuerte que me quedó doliendo el hombro y a mí me dio rabia”, comentó.

Para liberarse del agarre, el cantante forcejeó con la mujer. Sus otros seguidores, al ver su comportamiento, se alejaron de él y no le pidieron más fotos. Por esta razón confesó que se sentía mal, pues él sí quería estar con sus fans, pero no le gusta que le exijan fotos 'a la mala'.



(Le puede interesar: Sacos feos de Navidad: historia de los tradicionales suéteres para celebrar diciembre).



El video del artista fue compartido por varias cuentas de entretenimiento del país y ahí sus fans han tenido la oportunidad de hacer varios comentarios al respecto.



"Desafortunadamente, la gente se crea derechos sobre los artistas y se pasan. Hay que guardar compostura"; "La gente es muy abusiva, piden respeto, pero no respetan"; "Ser artista es bien difícil, hay muchos fans que se sobrepasan", escribieron algunos internautas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Esta es la poderosa oración para pedirle favores a la Virgen de la Medalla Milagrosa

Requisitos que Jessica Cediel y Jeringa no cumplieron en Senegal: los deportaron

Estos son algunos juegos de aguinaldos tradicionales para estar en familia esta Navidad