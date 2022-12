Es bien sabido que Jhonny Rivera, cantante de música popular pereirano, tiene la costumbre de ser muy activo en redes sociales e interactuar con sus seguidores, para así hablar sobre su carrera musical y dar detalles de su vida personal.

Sin embargo, al ser una celebridad, no es ajeno a que circulen habladurías alrededor de su imagen pública, y uno de ellos es de un supuesto gusto del cantautor por los hombres.

En una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Rivera respondió varias preguntas hechas por sus seguidores y una de estas fue al respecto de los rumores de su supuesta homosexualidad.

Dicho cuestionamiento aludió a Rivera, quien negó rotundamente algún gusto por los hombres: “Esto a mí me mantiene… no, ni rabia me da, no me da rabia; pero yo no sé en qué idioma hablar: no me gustan los hombres, me encanta las mujeres”.

En esa misma pregunta, el artista también aclaró que no tiene nada en contra de las personas homosexuales y simplemente reafirmó que su inclinación sexual no va por ese lado: “Me toca responder porque, si no respondo, eso es como decirle… o este man queda pensando: ‘Entonces sí es gay porque ignora la respuesta’ y no tengo nada contra los gays, simplemente que yo no lo soy”.

Vale la pena aclarar que Jhonny Rivera no ha ocultado su gusto por las mujeres, pues es muy enfático con ese tema en canciones como: ‘Soy soltero’, ‘Te extraño’, y ‘Alguien me gusta’; además de tener un hijo con Luz Mery Galeano: el reconocido artista urbano Andy Rivera.

