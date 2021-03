Jhonny Rivera construyó muros en su finca para evitar fans inoportunos

A comienzos de este año el cantante Jhonny Rivera, se quejó de no tener privacidad en su casa, a donde, según él llegaban varios de sus fanáticos. “Casi a diario viene gente aquí a mi finca, yo ya les he dicho que yo acá no atiendo a nadie”, dijo para ese entonces el artista de música popular.



Por eso tomó una decisión radical y construyó muros alrededor de su finca para evitar a los fanáticos curiosos. En una entrevista con con el programa ‘Lo Sé Todo’, de ‘Canal 1’, el músico mostró las instalaciones de su casa de recreo y aseguró que los muros los había puesto detrás de su cancha de fútbol.



Precisamente allí fue donde el interprete de 'Alguien me gusta' vivió una experiencia que le hizo tomar esa medida de seguridad, que para algunos ha sido exagerada. Mientras jugaba un partido de fútbol con unos amigos que fueron a su finca de visita a finales de enero “hubo gente que empezó a gritar cosas feas, insultos y esas cosas”, contó.



“Siento que he perdido mi privacidad en la finca, ya para salir por ahí (la cancha de fútbol) tranquilamente lo pienso porque siempre hay alguien grabando, entonces tomé la decisión de subir un muro”, explicó Rivera mientras mostraba que la pared ya se estaba comenzando a construir.



“La verdad nunca quise poner un muro, pero ya me parece que es una necesidad. Así que si ven videos en los que está el muro, ya saben porque es”, concluyó el cantante, quien aseguró que la construcción daña un poco la vista natural que tenía en el lugar.



Además de eso, en el programa ‘Lo sé Todo’ el cantante mostró más instalaciones de la finca y contó que la piscina es su lugar favorito. Allí suele compartir bastante tiempo con su hijo Andy Rivera.



Contó además que después de nadar un rato, suelen ir a una zona destapada de la finca donde prenden fogatas, cantan, comen masmelos y hacen todo tipo de actividades juntos.



