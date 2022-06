El 14 de febrero, día de San Valentín en Estados Unidos, el cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con un video amoroso y candente en el que se le veía bailando junto a la ‘influencer’ Aída Merlano.



El corto clip generó cientos de reacciones y alcanzó más de 390.000 ‘me gusta’. Algunos internautas se preguntaron de dónde había salido esta colaboración, pues nunca antes se les había visto juntos.

Me dijo: "Qué imaginación ni qué nada, si tiene que besarme los senos, hágale" FACEBOOK

TWITTER

Tras varios rumores de un posible romance, se reveló que todo era parte de la promoción del nuevo videoclip de Rivera, titulado ‘Cómo le explico’, en el cual Merlano era una de las protagonistas.



En el video musical el artista se enfrenta a una encrucijada entre dos mujeres, su esposa y madre de su hija y una mujer despampanante que conoce en un bar, interpretada por la empresaria.

(Lea además: Lincoln Palomeque y el mensaje que le envió a Carolina Cruz).

(¿No ve desde la app? Vea el video aquí).

El acalorado momento entre la pareja ocurrió en el marco de las grabaciones, así lo relató Jhonny en una entrevista para el matutino ‘Día a Día’ de ‘Caracol TV’.

Un rodaje subido de tono

De acuerdo con él, Merlano lo buscó por medio de las redes sociales para enseñarle a bailar. El cantante correspondió la invitación con otra y le dijo que participara en uno de sus videos.



Lo que el intérprete de ‘El mujeriego’ no se esperaba es que Aída resultara siendo toda una “bomba sensual” que lo dejaría desconcertado y hasta intimidado.

(Lea además: 'La estafa' que le robó a Yeison Jiménez 4.800 millones de pesos).

“El video fue fuerte… Le dije que hiciéramos un acercamiento y que cuando ya fuera el momento del beso y de la caricia, la cámara bajara y se viera la ropa caer. Así todo quedaría para la imaginación”, expresó Jhonny Rivera, a lo que ella le contestó: “Qué imaginación ni qué nada, si tiene que besarme los senos, hágale”.



El desparpajo de la influencer dejó desconcertado al artista, quien asegura que se puso nervioso, sentimiento que no tiene casi nunca: “Me dijo: ‘No hay ningún problema, eso para usted no es nada, no pare bolas que necesitamos que esto quede bien’”. Y concluyó diciendo: “Como ella es desparpajada para hablar, me intimidaba mucho, fue intimidante… Las imágenes del video lo dicen todo”.

(Lea además: Manuel Turizo alienta a la selección de Perú).

(¿No ve desde la app? Vea el video aquí).

Aunque en el material final, el mencionado beso no aparece en cámara, la mujer sí se ve con un sensual vestido rojo y luego de espaldas sin ninguna prenda de vestir en su torso.



La sensual estrategia pareció funcionar a la perfección, pues a menos de cuatro meses de su lanzamiento, la canción tiene más de 4 millones y medio de vistas y más de 70.000 ‘me gusta’.

Más noticias

Mafe Walker: esto cobra por 'comunicarse con los alienígenas'

Amber Heard rompe su silencio y habla sobre el veredicto a favor de Depp

Karol G y Anahí: los memes más graciosos que dejó el concierto en México

Isabella Santiago: ¿por qué no ha podido cambiar su nombre anterior?

La cuestionada dieta de Madonna con la que se conserva a sus 63 años

Tendencias EL TIEMPO