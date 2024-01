Jhonny Rivera explica razón por la cual no podría tener hijos con su novia Jenny López

Jhonny Rivera hizo oficial su relación con Jenny López en julio del 2023, tras varios rumores que empezaron a involucrar a los cantantes por la ‘evidente cercanía’. La ola de comentarios entre los seguidores del pereirano, este decidió publicar una serie de fotografías en sus redes sociales junto a la bella joven, con estas imágenes confirmaron su relación.

Desde entonces, los cantantes han hablado de su relación en diferentes medios de comunicación, también han mencionado que prefieren mantener su relación al margen de sus seguidores, ya que reciben muchas críticas por su diferencia de edad.

Jhonny Rivera nació en Pereira, Risaralda, el 23 de febrero de 1974, actualmente tiene 49 años de edad y durante décadas ha sabido mantenerse en el escenario de la música popular colombiana, puesto que es considerado como uno de los cantantes más queridos del país.



Por otro lado, Jenny López, actual pareja de Rivera, nació en el departamento del Cauca y actualmente tiene 21 años de edad, se sabe que empezó a trabajar en la agrupación de Jhonny desde que tenía 16 años y fue cuándo ella cumplió los 18 que empezaron la relación.



Los cantantes han confesado que aunque sentían que algo pasaba, no se atrevían a confesarlo, por lo que su primer beso fue gracias a una apuesta y desde entonces han compartido grandes momentos en pareja.



De igual forma, los famosos comparten dinámicas con sus seguidores y dan detalles de su relación, pues una de las preguntas más frecuentes que reciben es el futuro como pareja, si piensan formar un hogar y tienen otros proyectos aparte de los profesionales, pues se sabe que en los próximos días estrenarán su primer sencillo que lleva como título ‘Culpables’.

Otra de las preguntas que más les realizan es si planean tener hijos o no, debido a la gran diferencia de edad que hay entre ellos, pues se llevan 29 años, recientemente el cantante habló de esto y sorprendió a sus seguidores.



En los últimos días, Jhonny Rivera le explicó a sus millones de seguidores las razones por las que él decidió no tener más hijos, y aseguró que no tiene que ver con problemas de salud o algo parecido, sino por su forma de criar, ya que se considera una persona ‘blandengue y permisiva’.



“Yo no puedo tener hijos porque soy muy ‘blandengue’, le metí un regaño a Max por irse a pescar y ya vine a acariciarlo porque me dio remordimiento. ¿A ustedes les pasa así con sus hijos? Así era yo con Andy, yo ni lo regañaba”, dijo el pereirano.

Además, aseguró que esto le pasó con la crianza de su único hijo, Andy Rivera, a quien dice nunca regañó y también indica que pasa con su perro Max.

