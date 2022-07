Jhonny Rivera se ha convertido con el paso de los años en uno de los artistas de música popular más queridos del país. Y es que sus acciones caritativas son bien conocidas en Pereira, su ciudad de nacimiento, que han extrapolado su imagén más allá de su figura como cantante.



Pues bien, fue precisamente esa cercanía con sus fanáticos que le hicieron pasar un momento amargo, luego de haberse presentado en uno de los escenarios del municipio de Melgar, Tolima.

Jhonny Rivera. Foto: Instagram:@paolajarapj, @ jhonnyrivera

Resulta que al bajarse de la tarima, cientos de seguidores lo estaban esperando para saludarlo y tomarse fotos con el intérprete de ‘El mujeriego’, pero la multitud fue tan inmersiva que terminaron dañando sus vestimentas.



A través de su cuenta personal de Instagram, el artista pudo mostrar la manera como el público no lo dejaba pasar para llegar a su vehículo. Ahora bien, este hecho no ocasionó una mala reacción por parte de Rivera, es más, agradeció a su seguidores en sus redes sociales por el cariño que le brindaron.



“Qué felicidad siento... Yo he tenido salidas difíciles de conciertos, ¿Pero la de hoy? Miren, miren (...) salí en pedazos, pero feliz”, dijo el cantante en sus historias, mientras mostraba la rasgadura en su camisa.



Inmediatamente algunos portales de chismes colombianos, empezaron a replicar la grabación de Rivera, lo que ocasionó que cientos de internautas comentaron el suceso dando ánimos al artista y felicitándolo por su trayectoria musical.



“Excelente Jhonny, eres el mejor”; “Eres un gran ser humano y ni hablar de tu humildad”; “Para mi Jhonny Rivera es un ícono irremplazable, es el mejor artista de música popular” y “Solo a Jhonny le pasa esto, tan bello”, son algunos de los apuntes de usuarios de redes sociales.

