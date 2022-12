El título del campeonato de fútbol por parte del Deportivo Pereira no solo le brindó una alegría inmensa a la afición que vio a su equipo campeón después de 78 años de historia, sino que además sirvió para miles de apuestas de hinchas y celebridades del país.



(Le puede interesar: Pereira, campeón: así quedaron los cupos para los torneos internacionales)

(No deje de leer: Luisito Comunica tras su apoyo en el Mundial: ‘Disculpas por traer mala suerte’)



En la antesala del partido de vuelta de la final de la Liga colombiana, que finalizó empatado 0-0, el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense se vistió de gala para recibir a las dos hinchadas que llegaron con la ilusión de gritar campeón.

Artistas como Beéle y Jhonny Rivera fueron algunos de lo que comenzaron la fiesta del fútbol.



Rivera, hincha fiel del equipo matecaña, interpretó el tema que le compuso a su equipo en la antesala del partido y luego se dirigió a un lugar de la tribuna donde el influenciador antioqueño Yéfferson Cossio, seguidor del Deportivo Independiente Medellín.

Jhonny Rivera le canta al Deportivo Pereira. pic.twitter.com/b2FyQ90jhA — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) December 3, 2022

(Lea además: Marcela Posada vivió momentos de angustia al ver mujer infartada en TransMilenio)



Previo al compromiso las dos personalidades dieron a conocer en sus respectivas redes sociales la apuesta que tenían y que ganaría el hincha que se terminara coronando campeón.



“Si gana el Medellín, don Jhonny va a ir al barrio en donde yo crecí y va a dar un concierto gratis. Es un barrio de bajos recursos”, escribió en su momento Cossio.



(También lea: Bruce Willis tiene orando a su familia por su salud a puertas de Navidad)



“Y si gana el Pereira, él va a venir a un barrio muy humilde que yo conozco y me va a traer por lo menos 250 o 300 regalos para los niños”, explicó Rivera.

Jhonny cobró por ventanilla



Al término del partido, que ganó el Pereira en la definición por cobros de penaltis, Rivera no se quedó corto y cobró su apuesta.



“Voy a cobrarle a Cossio… ja, ja, ja”, anticipó.



El influenciador antioqueño reconoció la derrota: “Felicitaciones a los hinchas del Pereira, es muy merecido, qué partidazo”.



Y minutos después, ya fuera del estadio, Cossio subió en su cuenta que pagaría su apuesta porque es por una noble causa.



“Perdí la apuesta y obviamente no perdí nada. Qué tiene de malo ir a dar 250 regalos a los niños. Estoy muy contento. Dizque perdí, antes salí ganando… Yo no perdí”, puntualizó.



ELTIEMPO.COM