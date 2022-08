Jhonny Rivera tiene más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde se mantiene activo. El cantante de música popular suele compartir detalles de su vida e interactuar con sus fanáticos.



Desde hace unos días los internautas notaron la ausencia de Rivera. De la nada dejó de publicar historias y se alejó de sus admiradores en redes sociales.



(Siga leyendo: Sara Uribe critica el 'contenido basura' de algunos 'influencers' colombianos).

Tras la inactividad, Jhonny Rivera volvió a su cuenta de Instagram con una confesión personal. Explicó que no se ha estado sintiendo bien últimamente con algunos de los comentarios que le dirigen.



“No he podido, y es por un motivo muy especial: a mí me afecta cualquier ataque. La gente empieza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y uno o yo me afectó, mejor dicho, hay gente a la que le da igual, pero a mí sí me afecta”, expresó el intérprete de ‘Comprendí que te perdí’.



En una serie de historias, contó que le han estado recriminando algunas decisiones de su vida. El artista fue más específico y explicó las tres razones por las que ha recibido una respuesta negativa por parte de los internautas.



"Un poco de ataques pendejos. Primero que por Sebastian Ayala, que me robó la canción. Después que porque me voy de la finca, la gente se lo toma personal. También me están molestando porque fui al funeral de Darío Gómez a subir seguidores”, manifestó Rivera.



El cantante se refirió a la polémica por la canción ‘Mi Decisión’ de Sebastián Ayala. En redes han asegurado que Jhonny Rivera tomó el sencillo y lo convirtió en suyo. La controversia hizo que el propio Ayala saliera a explicar lo sucedido.



“Familia, en este video quiero tocarles el tema de Jhonny, pues me ha contado que lo han atacado mucho por redes, por el tema de la canción. Una cantidad de comentarios de que él se robó la canción. la verdad me duele mucho, porque él conmigo ha sido una personota”, señaló Sebastián Ayala en su Instagram hace unos días.



A pesar de la aclaración, todavía son muchos los que insisten que Rivera se ha estado lucrando del trabajo de su colega. Tanto Jhonny como su hijo Andy Rivera, han colaborado en el pasado con Ayala.



(Le recomendamos: Marbelle muestra su 'nuevo' rostro tras unos retoques que se realizó).

El funeral de Darío Gómez

‘El rey del despecho’ era uno de los ídolos de Jhonny Rivera desde hace años. Por esta razón, el artista se presentó en su funeral y le realizó un homenaje a su memoria.



Algunas personas consideraron que su presencia en el velorio fue solo para llamar la atención y posicionar sus últimas canciones. Los comentarios no le sentaron bien a Jhonny que salió a defenderse de las acusaciones.



“Eso no fue así, yo ni siquiera saqué el celular. La única historia que grabé fue que enfoqué a Pistolita tocando mientras estaba cantando el hermano de Darío Gómez. De resto, ni siquiera saqué el celular, yo lo tuve en el bolsillo”, afirmó Rivera.



Según el relato del cantautor, solo publicó una historia de Daniela, nieta de Darío Gómez, porque le causó sentimentalismo. Expresó que intentará estar más activo en redes sociales en los próximos días.

