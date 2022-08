Jhonny Rivera lleva años haciendo parte de la industria musical del país. Los colombianos han sido testigos de su carrera y también de su vida personal.



El pereirano suele mostrar en redes sociales algunos detalles de su intimidad. Esta vez dejó al descubierto que todavía tendría sentimientos por Luz Galeano, la mamá de Andy Rivera.



(Siga leyendo: Esposa de Peter Manjarrés sobre revisar el celular de la pareja: ‘Eso pa’ qué’).

Aunque desde hace años que no están juntos, los dos mantienen una buena amistad y una relación de cariño. Jhonny Rivera ha sido enfático en la importancia de Andy en su vida, por lo que su madre también juega un papel importante.



En un video de su cuenta de Instagram, el artista de música popular hizo una referencia a una canción de reggaetón de su hijo. La grabación muestra a Jhonny cantando una parte de ‘Monumento’, mientras mira a su expareja, que se encuentra en la cocina.



“Jajajajaja, ¿Qué creen que dirá cuando lo vea?”, escribió Rivera en la descripción de la publicación.



La canción de Andy ha sido uno de los éxitos en Colombia del año. A pesar de que la versión original ya traía a Ñejo, un cantante puertorriqueño, en el remix incluyó a talentos colombianos como Ryan Castro.



"No sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro. Quiero que todo el mundo sepa que es mía nada más...", fueron las palabras que le dedicó Jhonny Rivera a la mamá de su único hijo.



(Le recomendamos: Amador, el hijo de Sebastián Martínez y Kathy Saénz, quiere ser piloto en la F1).

¿Se aleja de las redes sociales?

Hace unos días Jhonny Rivera reapareció en su cuenta de Instagram después de unas semanas de ausencia. El pereirano explicó que algunos comentarios de los internautas, lo han afectado psicológicamente.



“No he podido, y es por un motivo muy especial: a mí me afecta cualquier ataque. La gente empieza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y uno o yo me afectó, mejor dicho, hay gente a la que le da igual, pero a mí sí me afecta”, manifestó.



Según lo que dijo el intérprete de ‘Comprendí que te perdí’, muchas personas han estado juzgando sus decisiones y atacándolo sin razón. Rivera explicó que la canción con Sebastián Ayala, su presencia en el funeral de Darío Gómez y su cambio de casa han sido los principales motivos por los que lo han insultado.



"Un poco de ataques pendejos. Primero que por Sebastian Ayala, que me robó la canción. Después que me voy de la finca, la gente se lo toma personal. También me están molestando porque fui al funeral de Darío Gómez a subir seguidores”, explicó el artista.



Finalmente Jhonny anunció que intentaría retomar la conexión a sus redes sociales. El cantante suele interactuar con sus fanáticos y realizar dinámicas en su cuenta de Instagram.

