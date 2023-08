Jhonny Rivera es un reconocido cantante y compositor colombiano, que durante años ha cautivado los corazones de miles de fanáticos con su música y carisma.

A lo largo de su vida, ha tenido diversas relaciones amorosas que han capturado la atención del público y la prensa.

En las últimas semanas, Jhonny Rivera se ha vuelto tendencia en la prensa nacional y en las redes sociales, pues le presentó a sus fans su actual pareja. Ella es Jenny López, quien también es cantante y hace parte de su equipo de trabajo. Por esta razón, a continuación, algunas mujeres que han estado relacionadas con el risaraldense.

Jenny López

En las últimas semanas, la pareja confirmó la relación, tras varios meses de especulaciones, se sabe que Jenny López nació en el año 2002 y el amor surgió mientras trabajaban juntos, ya que la joven es parte de la agrupación musical de Rivera.



“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dijo que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, aseguró Jenny López en el video donde confirmó la relación.

Tras la confirmación del noviazgo, han recibido un sinfín de comentarios, ya que algunos de los seguidores critican la diferencia de edad, otros apoyan la relación y los felicitan, asegurando que ‘la edad no es un impedimento para tener una bonita relación’.

Luz Mery Galeano



El cantante de música popular sostuvo una relación desde el año 1999 hasta el 2010, con la mujer que además es la madre de su único hijo, Andy Rivera.



De su separación se tienen muy pocos detalles, sin embargo, se sabe y por medio de las redes sociales de los dos se ha podido evidenciar que tienen una muy buena relación de amistad, pues en ocasiones han realizado videos divertidos para las redes sociales.

Otras relaciones



Jhonny Rivera ha sido un artista muy reservado con sus relaciones sentimentales, pues en pocas ocasiones ha oficializado noviazgos públicamente, sin embargo, en algunas entrevistas ha asegurado que las relaciones que ha tenido siempre ‘han sido con mujeres humildes’.



Cuando los seguidores preguntaron sobre sus relaciones sentimentales, él confesó: “todas las relaciones que he tenido han sido de estrato humilde, nunca he tenido una novia de clase alta, nunca”.

Las únicas relaciones oficiales y confirmadas del artista han sido con Luz Mery Galeano y su actual pareja Jenny López; sin embargo, en el pasado fue relacionado con varias personalidades de la farándula colombiana como Andrea Valdiri, Kimberly Reyes, Sara Uribe y Aida Victoria Merlano.

