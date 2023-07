El cantante de música popular Jhonny Rivera ha generado todo tipo de reacciones por su nueva relación con Jenny Lopéz, una joven de 20 años. Recientemente, el compositor habló sobre las duras críticas que ha recibido y se defendió.

Varios seguidores del intérprete de ‘Tomando cerveza’ no están de acuerdo con su nuevo interés amoroso, pues la diferencia de edad es notable, ya que se llevan 30 años.



Ante las críticas y señalamientos, el compositor habló en sus redes sociales para explicar mejor la situación. “Hay diferencia de edad, y no quiero normalizar. Pero veo que muchas parejas tienen mucha diferencia de edad”, expresó el colombiano.

El famoso aclaró que su relación con Lopéz comenzó cuando ella era mayor edad y no antes. “Jenny, laboralmente está conmigo desde los 15 años, laboralmente. Pero sentimentalmente no, sentimentalmente ella era mayor de edad, tenía 19 años (...) Todos merecemos una oportunidad en el amor, yo creo que era mi turno. Le agradezco a todos los que entienden”, afirmó Rivera.



Pese a los comentarios negativos, el artista resaltó que hay varias personas que lo apoyan y agradeció por los mensajes, porque la situación “no ha sido nada fácil para él”.

“Me la he pasado contestando mensajes bonitos, hasta Esperanza Gómez me dejó un mensaje muy bonito, el Rey de las Extensiones, bueno muchos amigos me han escrito cosas muy bonitas, me han dicho que me tranquilice”, aseguró el intérprete de ‘Mi decisión’.

Ella es Jenny Lopéz, la nueva novia de Jhonny Rivera

Jenny Lopéz es una joven artista que canta música popular. Según ha expresado en sus redes sociales, su pasión empezó cuando era muy pequeña, pero no fue hasta los 15 años que logró conocer a Jhonny Rivera.

La joven, de 20 años, empezó a participar en algunos conciertos y empezó a ser conocida por su talento. Después fue contratada para que oficialmente hiciera parte de la agrupación de Rivera.



Entre su repertorio ha sacado algunos sencillos como ‘Pasaste de moda’, ‘No hay razón para odiarte’. ‘Falsas ilusiones’, ‘Cómo olvidarte’, ‘Pobres de espíritu, entre otras.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO