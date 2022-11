El país entró en júbilo cuando la Selección Colombia femenina Sub-17 entró a la historia por ser el primer equipo nacional que disputó una final de un mundial de fútbol organizado por la Fifa.



A pesar de que no se haya conseguido el título, es un paso grande para el balompié femenino en su lucha por la igualdad y el reconocimiento en un país que no ha dado las garantías suficientes para promover salarios y una liga digna para las mujeres.



Tras un largo camino, las ‘superpoderosas’ lograron el subcampeonato en la India. Miles de personalidades de la política, el deporte y el entretenimiento mandaron sus felicitaciones al combinado patrio por alcanzar una gesta nunca antes vista.



Así mismo, millones de internautas enviaron sus felicitaciones a las jugadoras, pero también sus críticas a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol por no haber empezado con el torneo local y, presuntamente, por estar dejando de lado el trabajo de las futbolistas profesionales.



Colombia subcampeona mundial. ¡Guerreras! | El Tiempo Colombia Subcampeonas mundiales Foto: Federación colombiana de futbol.

Jhonny Rivera habla sobre el fútbol femenino

La indignación llegó hasta el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien, antes de jugarse la final contra España el pasado domingo 30 de octubre, aprovechó la audiencia que tiene en sus redes sociales para enviar un mensaje crítico.



“Oiga, yo viendo lo que está pasando con la Selección Colombia de fútbol femenino del Sub-17, el domingo vamos a jugar la final del Mundial, por Dios, y yo no veo a la gente tan alborotada como, por ejemplo, cuando la Selección Colombia pasa a octavos. Miren ahorita vamos a una final, y no, no se ve como tanta película, ¿cierto?”, afirmó ante sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.



”Yo veo como un poquito de machismo ahí, ¿ustedes qué piensan? ¿por qué no alborotamos un poco más las redes?, prendamos un poquito más las redes, que estas muchachas sientan el apoyo. Colombia, despierta que es que vamos a la final de un Mundial, nunca jamás se ha visto esto”, agregó.



Finalizó diciendo que hay que hacerle más eco a los triunfos de las mujeres en este deporte, pues no es un dato menor que se haya pasado a la final de un mundial con una liga tambaleante.



Recibimiento a la Selección Colombia femenina sub-17

La Selección Colombiana de fútbol, que disputó la final del Mundial en la India, llegará al país en el transcurso de la semana y por eso se les tiene preparada una celebración en el Movistar Arena, de Bogotá, el próximo 2 de noviembre a las 10:30 a. m.



Las puertas se abrirán desde las 9:30 a. m. y la entrada será totalmente gratuita hasta llenar aforo, por lo que se recomienda llegar temprano para evitar contratiempos y aglomeraciones en las entradas al auditorio.



Carlos Paniagua técnico delección COlombia SUb-17 femenina. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

