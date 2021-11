¿Lina Tejeiro es la nuera preferida de Jhonny Rivera? Esto respondió

La relación entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera fue una de las más sonadas entre los famosos colombianos.



En 2014, la pareja anunció su noviazgo, el cual finalizó en 2018.



En una reciente 'ronda de preguntas' liderada por Aída Victoria Merlano, hija de la fugada excongresista Aída Merlano, el cantante Jhonny Rivera -padre de Andy- se refirió al respecto de su exnuera.

Mediante las historias de Instagram de la cuenta de Aída Victoria, quien tiene más de 2,5 millones de seguidores, internautas le hicieron diversas preguntas a Jhonny Rivera, quien se encontraba en compañía de la barranquillera.



Una de ellas cuestionaba al cantante sobre su exnuera, la actriz Lina Tejeiro. "Así a quemarropa, ¿su nuera preferida es Lina?", pregunta Merlano mientras graba a Jhonny. Al respecto, el risaraldense dice, refiriéndose a su hijo y a Tejeiro: "lo que pasó entre ellos, eso ya no es cosa mía, pero...".



En ese momento, la barranquillera le insiste en responder 'sí' o 'no' a la pregunta. Entonces, el cantante dice: "Sí, ha sido mi nuera preferida".



Durante su reunión con la barranquillera, Jhonny Rivera respondió otras preguntas.



Por ejemplo, si saldría con Aída Victoria, si "le gusta" la madre de Yina Calderón -a lo que aclaró que no-, por qué razón estaba soltero y también sobre su orientación sexual. Según dijo, le han preguntado varias veces si es gay.



Ante las últimas preguntas, Rivera aclaró que sí había tenido relaciones sentimentales, pero que no las había dado a conocer. Además, dijo que no era gay, pero que, si lo fuera, él lo diría.



EL TIEMPO