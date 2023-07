El romance de Jhonny Rivera y Jenny López ha dado mucho de qué hablar por la gran diferencia de edad entre ambos cantantes. El intérprete de 'Alguien me gusta' tiene 51 años y su novia 20.



A esto se le suma el hecho de que López ha trabajado con él desde los 15 años y han compartido escenario en múltiples ocasiones, lo que ha generado suspicacias sobre el inicio de esta relación y si esto ocurrió cuando ella era aún menor de edad.



Jhonny Rivera es muy activo en sus redes sociales y por eso eligió las historias de Instagram para referirse al tema.

"Yo no quería hablar de este tema porque yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón. Que está muy viejo para ella, que hay una diferencia de edad muy grande, eso es verdad, tienen toda la razón, no lo puedo normalizar", arrancó diciendo el artista de música popular.



Y prosiguió contando que reveló su relación con la también cantante para que pararan de decir que él era gay.



"Yo estaba aburrido de que me trataran de gay, y pensé que haciendo pública la relación eso se iba a acabar, pero ahora me dicen otras cosas", aseguró.



También mencionó que en redes sociales cualquier persona, molesta o con diferentes motivos, hace señalamientos sin fundamento, por lo que procedió a aclarar algunos detalles sobre su relación.



"Jenny laboralmente está conmigo desde los 15 años, pero sentimentalmente no. Ella era mayor de edad, tenía 19 años. Entonces algunos ven fotos de ella acá en la finca y dicen que ya éramos algo, pero ella vivía en el hotel. Si fuera mi novia se quedaba acá conmigo, pero ella se quedaba en el hotel", dijo.

Además narró que como parte de ese trabajo frecuente, hablaban y empezaron a conocerse mejor, por lo que los sentimientos fueron naciendo.



"Yo he sido una persona muy sola", afirmó Rivera y fue insistente en aclarar que están circulando fotos de ellos en viajes que hicieron con el grupo, pero que en ese momento no había nada más que una relación cordial y profesional.



Por su parte, López ha contado su parte de la historia y también ha dicho que los sentimientos entre ambos aparecieron años después de haberse conocido y de que él le diera la oportunidad laboral de cantar a su lado en algunos eventos.

El cantante paisa también dijo que algo bueno ha salido de la polémica y es que su novia ha recibido mucho apoyo y ha ganado bastantes seguidores en redes sociales, algo que en palabras de Rivera merece porque "tiene mucho talento".

"Voy a ver si soy capaz de afrontarlo, le quiero agradecer a las personas que me han apoyado. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de ser felices, de buscar el amor y ahora es mi turno. Igual que Marc Anthony, que Thalía, que tiene una diferencia de edad enorme con su esposo. Gracias a los que me han apoyado y a los que no, voy a decirles que los entiendo. Es su punto de vista", concluyó en uno de los videos que subió a sus historias de Instagram.

