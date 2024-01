Jhonny Rivera y el regalo a su joven novia: ‘Van a decirle que está conmigo por plata’

En el 2023, Jhonny Rivera dio a conocer que está en una relación amorosa con Jenny López, una joven que se está empezando a dar a conocer en la música popular.

Por la diferencia de edad, algunos internautas no han dejado de enviarles mensajes de críticas en las redes sociales cada vez que ellos hacen algún tipo de publicación relacionada con su noviazgo.



“Ella es la nieta de ese señor”, "Esa nena se le ve el interés por encima”, “Sigamos creyendo que es amor”, “El ‘marketing’ de hoy en día”, “Ella solo está con él por interés”, “Ella no lo quiere, está muy viejo”, “Qué lindo ver a padre e hija” y “El ‘sugar daddy’ la está dando toda”, son algunas reacciones vistas en varias publicaciones de ambos famosos.



Cabe mencionar que Jhonny Rivera y Jenny López lanzarán el 26 de enero el primero ‘videoclip’ juntos de la canción ‘Culpables’ en la que expresan que, a pesar de las críticas, ellos cada día se aman más.

Regalo de Jhonny Rivera a Jenny López

La joven mujer llegó a los 21 años el pasado 2 de enero y a través de Instagram, se pudo ver que Jhonny compartió un video retratando buenos momentos junto a Jenny para desearle feliz cumpleaños.



“Feliz cumpleaños amorcito”, le escribió el intérprete de ‘El intenso’. López le contestó: “Te amo mi amor, gracias por hacer de mi cumpleaños un día muy especial”.

Igualmente, un internauta le preguntó a Rivera a través de una caja de preguntas en Instagram, qué le regaló a su novia y él se limitó a contestar.



“Yo no voy a decir qué le regalé y también acordé con ella que tampoco vaya a decirlo. Porque si les parece que fue mucho, van a decirle a ella que está conmigo por plata, por sacarle al viejo y a mí me van a decir que la quiero comprar. Pero, si le doy poquito, me van a decir tacaño”, dijo.

En la misma oportunidad de preguntas y respuestas, el cantante confesó que no se siente viejo al lado de su novia, como muchos podrían llegar a creer: “La edad es solo un número (...) En temas de salud también me siento muy bien, entonces no sé en qué me pueda sentir más viejo que ella”.



