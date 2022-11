Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos del país, no solo por los éxitos musicales que lo han posicionado en los más alto de la industria, sino también por sus constantes gestos de nobleza que lo han llevado a colaborar con las comunidades más vulnerables de Pereira y Medellín.



Es normal verlo realizando obras caritativas en algunos barrios de bajos recursos, incluso, apoyando la carrera de algunos artistas emergentes que lo buscan para que él les pueda dar un empujón ante la opinión pública y generando una audiencia más amplia.

Jhonny Rivera Foto: iStock

Sin embargo, parece que este tipo de acciones le han jugado en contra, pues , según dice, ha perdido el derecho a su privacidad, debido a que algunos fanáticos lo persiguen para pedirle favores en los lugares desde donde se reporta el intérprete de ‘Nada es prestado’.



Precisamente en una de sus frecuentes intervenciones en su perfil de Instagram, mencionó que tuvo que mudarse de su finca, debido a que ya sentía que estaba corriendo peligro a causa de la recurrencia en que algunos ciudadanos se acercaban a su vivienda a pedir cosas.



Hace pocas horas el cantante contó la historia de un cantante emergente que lo siguió hasta la ciudad de Neiva para probar suerte e intentar colaborar en una canción con él. No obstante, a pesar de que Rivera accedió a verlo, dijo que no iba a seguir permitiendo este tipo de situaciones, ya que vulneraban su privacidad.



«Por eso me fui de mi casa, porque había dejado de ser privada para convertirse en un lugar público. No era lo que yo buscaba», dijo en sus historias.



