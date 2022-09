El cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con una anécdota que le ocurrió en las últimas horas y que demostró que es un hombre con suerte.



Rivera suele ser muy activo en sus redes sociales y comparte con sus seguidores parte de su día a día, de manera que no dudó en contar cómo ganó un millonario sorteo en un almacén.



Según lo que contó el artista, se encontraba haciendo la fila en la caja de una cadena de almacenes para pagar dos televisores, pero una fanática lo reconoció y quiso tener un gesto bonito con él, así que le cedió su puesto en la fila y él aceptó.



Antes de pagar, la persona de la caja le pidió que oprimiera el botón del sorteo al que tienen acceso todos los compradores de ese almacén y se llevó una gran sorpresa al obtener el premio y ganarse 2.773.000 pesos.



El intérprete de 'Mejor Solito' apareció contando esta historia en su Instagram junto a la mujer que le cedió el puesto en la fila y explicó que ella solo iba a pagar una cobija y le pidió una foto.



“Nosotros no superamos eso que nos pasó, es que es muy increíble, Alkosto estaba lleno de gente, las cajas, todas llenas, yo estaba por allá atrás y yo iba a pagar dos televisores, cuando una señora me llama, me reconoció y me dice ‘pase’ y me cede el puesto. Pasé yo adelante y ‘gracias’, me pidió una fotico y cuando pago yo, pum, me gané 2.773.000. Eso es como increíble, insólito ¿no?”, dijo Rivera en sus historias de Instagram.

¿Le dio dinero a la fanática?

Uno de sus seguidores aprovechó la ventana de preguntas que habilitó el cantante y le preguntó: "¿No le obsequió la plata a la señora que le hizo el favor de darle su puesto, la necesitaba más?”



La pregunta fue respondida rápidamente por el cantante, quien señaló que no le obsequió dinero a la mujer porque creyó que no lo necesitaba. “No, no le di nada porque estuve charlando con ellos mientras hicimos la fila, y me estaban contando que tenían una hija que tenia como 20 caballos. Era gente, creo yo, de dinero”, explicó.

