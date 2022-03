El cantante de música popular Jhonny Rivera se dio a sí mismo un costoso regalo de cumpleaños el pasado 23 de febrero: una motocicleta Ducati Multistrada V4 de más de 100 millones de pesos.

El pereirano, de 48 años, compartió hace unos días la noticia a través de un video publicado en su Instagram, en el cual se veía muy emocionado por su nueva adquisición y agradeció a sus fanáticos pro el apoyo que le han dado a su carrera profesional.



"Yo siempre he sido motero, a mí me ha gustado mucho este cuento y tenía un gran sueño: quería tener una moto de estas. Por fin, de regalo de cumpleaños, yo creo que muy merecida, aquí la tengo. Está de locos", aseguró en el video.



Y añadió: "Todo lo que tengo, desde el cepillo de dientes en adelante se los debo a ustedes por el apoyo que me brindan y este es un sueño más que se cumple gracias a ustedes", destacó.

El accidente

Sin embargo, la emoción del artista duró poco, pues como él mismo contó al programa 'Lo sé todo' de Canal Uno, se estrelló el mismo día que le entregaron su nueva motocicleta.



Según detalló, el accidente ocurrió a pocos minutos de llegar desde Bogotá, donde recibió el vehículo, a su finca en Pereira.



"Entrando a Pereira, en una recta, había un policía acostado y ahí (adelante) iba un carro, pero yo no iba a bajar velocidad porque la moto divinamente pasa el policía sin sufrir porque ella amortigua muy bien, entonces me cambió al otro carril y el carro se pasa también de carril para voltear, no miró el espejo. Él dice que puso la direccional pero yo no la vi y tenga, le di por detrás durísimo", narró el cantante.



Rivera mostró en este video cómo quedó el rin delantero de su motocicleta Ducati debido al golpe. Sin embargo, resaltó que nadie salió herido de este accidente.



"Gracias a Dios a mí no me pasó nada y a la moto sólo fue eso (el daño en el rin). A mí me está doliendo la ingle, como que me desgarre por no dejar caer la moto, pero eso fue todo", finalizó.

