El cantante de música popular Jhonny Rivera cumplió 48 años el pasado 23 de febrero. Fecha que aprovechó para darse un costoso regalo.

Jhonny Rivera, padre de Andy Rivera, compartió con sus seguidores la felicidad de tener una Ducati Multistrada V4.

"Yo siempre he sido motero, a mí me ha gustado mucho este cuento y tenía un gran sueño: quería tener una moto de estas. Por fin, de regalo de cumpleaños, yo creo que muy merecida, aquí la tengo. Está de locos", aseguró en un video que compartió en su Instagram.



El intérprete de 'Empecemos de cero' mostró con emoción su nueva y lujosa adquisición y aprovechó la oportunidad para agradecer todo el apoyo que le brindan sus seguidores.



"Todo lo que tengo, desde el cepillo de dientes en adelante se los debo a ustedes por el apoyo que me brindan y este es un sueño más que se cumple gracias a ustedes", destacó.



¿Cómo es la Ducati de Jhonny Rivera?

Según lo que se aprecia en el video compartido por el artista su nueva moto se trataría de una Ducati Multistrada V4, la cual cuenta con un motor de 170 caballos de fuerza, que puede impulsar hasta 215 kilos, según la revista 'Motor'.



La marca asegura que su Multistrada V4 domina todos los terrenos. Foto: Ducati

"Su gran característica es la implementación del nuevo motor V4 que entrega 170 caballos de potencia y 125 Nm de torque y que le da una impresionante relación peso/potencia de 1.26 kilos por caballo, pues el peso total de esta moto es de 215 kilos", destaca la publicación.



Además, cuenta con cuatro modos de conducción, una plataforma electrónica de medición de la inercia, frenos de doble disco delantero de 320 mm y pinza radial Brembo. Por diseño y versatilidad, la llanta delantera tiene un rin de 19 pulgadas.



La motocicleta tiene un diseño cómodo que piensa en el piloto, con una aerodinámica que aumenta la estabilidad y el confort. Foto: Ducati

¿El precio? La Ducati Multistrada V4 llegó a Colombia en 2021 y arrancó con un precio base de 92.990.000 de pesos, según 'Motor', pero, en la actualidad, su valor supera los 100.000.000 millones de pesos.

