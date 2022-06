Jhonny Rivera desató una fuerte polémica tras compartir una serie de historias en Instagram, en las que dejó ver muchos de los animales que tiene en su finca, entre ellos una guacamaya.



El ave de color azul llegó a la propiedad del cantante luego de que su poseedor original le pidiera que la recibiera. En las imágenes se veía que la guacamaya no estaba encadenada, ni enjaulada. Blue (como decidió llamarla) volaba libremente por el lugar, incluso comía de su mismo plato.

Igual las críticas en su contra no se hicieron esperar, debido a que esta especie de ave es considerada como un animal exótico y en Colombia su tenencia no está permitida. Por este motivo tuvo que entregarla a las autoridades ambientales correspondientes.



“Por aquí está Blue, que hoy se nos va. Tristemente les cuento que ya vinieron mis amigos de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), vinieron por Blue. Bueno, y me da mucho pesar, porque obviamente me encariñe con ella, pero me da alegría también porque Blue va a estar en un sitio con todas las condiciones adecuadas para que esté bien. Mejor dicho, les voy a estar contando todo este proceso, porque ya se nos despide Blue”, comentó el artista de música popular.

El destino de la guacamaya

De acuerdo con lo expuesto por uno de los representantes de la organización ambiental, la guacamaya va a pasar por un proceso de revisión y cuidado antes de regresarla a su hábitat natural.



Al respecto, Jhonny Rivera se mostró conmovido y triste por tener que entregar a la que fue su mascota durante varios días. Al parecer, quien más sufrió con la partida de ‘Blue’ fue la madre del cantante: “Mi mamá está muy triste porque se nos llevan la lorita. A mí me da pesar pero yo soy más consciente de que Blue tiene que estar en ese sitio”, concluyó Jhonny Rivera.

