Jhonny Rivera responde a críticas por 'presumir' más a su ex que a Jenny López

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más queridos de Colombia. No obstante, esto no lo salva de recibir críticas, en especial, relacionadas con su relación con la joven artista Jenny López.



Hace algunos meses, los cantantes del género popular confirmaron que sí están juntos como pareja y, de inmediato, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. Los reproches por la gran diferencia de edad que los separa se hicieron protagonistas rápidamente.

Jenny López tiene tan solo 20 años y Jhonny Rivera está por los 49. A pesar de esto, ellos siguen saliendo juntos en conciertos y redes sociales, presumiendo su amor.



Jhonny Rivera responde a críticas

Hace poco, con la intención de interactuar con sus fanáticos, los cantantes activaron la caja de preguntas a través de las historias de Instagram y allí recibieron el mensaje: “¿No le incomoda o le da pena presumir a un hombre que presume más a la exmujer que a usted?”.



El ‘suegro de Colombia’ decidió contestar antes que su novia argumentando: “Yo soy muy orgulloso de ella, yo la amo y quisiera presumirla en mis redes, pero, ¿qué hago? Cualquier cosa que yo suba a las redes voy al DM y está lleno de insultos. Entonces uno evita esos malos ratos (…) Ninguna de mis ex es enemiga mía y no tendrían por qué serlo”.

López, por su parte, añadió: “Yo no debo incomodarme porque él se lleva bien con todas sus exparejas y me parece genial que tenga una buena relación con ellas”.

Este mensaje de que Jhonny presume más a su ex que a su novia está relacionado con un video subido a su perfil de Instagram en el que el artista está junto a Luz Mery Galeano, su exesposa y madre de su hijo, Andy Rivera, juntos cantando ‘De lejitos’, nuevo sencillo de su primogénito.



En los comentarios de este clip, se ven reacciones como: “Opino que con ella es con quien debería compartir el resto de la vida Jhonny”, “Qué lindo sería que estuvieran juntos de nuevo”, “Me encanta la relación bonita que tienes con ella”, “Que familia tan linda”.

Jhonny Rivera le envía mensaje a personas que le piden plata

Jhonny Rivera no solo destaca como cantante, sino también por ser generoso con personas que pasan cierto tipo de necesidades, e incluso ayuda a algunos animales.



Esto ha llevado a que a sus redes sociales le lleguen muchos mensajes de personas pidiéndole dinero e incluso le dejan el número de Nequi o Daviplata para los giros que le requieren, algo que molestó al artista, quien no dudó en responderles.



“Tengo lleno este cajoncito de preguntas lleno de Nequis y Daviplatas, no lo hagan porque no es posible yo ponerme a girar a girar, yo no sé qué piensa la gente, a lo bien”, dijo el intérprete de ‘Alguien me gusta’.

