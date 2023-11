'Buena pa' la cama': Jhonny Rivera y Jenny López hicieron 'picantes' confesiones

Jhonny Rivera y Jenny López han sido una de las parejas más comentadas del momento, su relación se hizo oficial en el mes de junio de 2023 y muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de una campaña para el lanzamiento de una canción.



Sin embargo, pasaron varios meses y la pareja sigue junta, lo que ha acabado con varios rumores. Ahora, la pareja ha hablado de su vida íntima y ha confesado cómo conviven.



(Además: Jenny López, novia de Jhonny Rivera, le pidió permiso a su mamá para tener intimidad).

El video fue subido a las redes sociales de ambos y allí contaron cinco curiosidades del otro. Inicialmente, Jhonny Rivera.



Jenny es "buena, buena para la cama. Duerme, una cosa impresionante, en los viajes, duerme todo el viaje y cuando llegamos, llega al hotel a dormir".



(Además: Rigoberto Urán compartió conmovedoras fotografías de su padre: así lucía ‘Don Rigo’).

Luego es el turno de Jenny, quien asegura que diariamente tienen un plan de ver películas o series, a lo largo del día la eligen, pero cuando la van a ver "no ha empezado la película y [Jhonny] ya se durmió".



Como segundo dato de su novia, Jhonny dice que es muy risueña: "Cuando menos piensa una, esta mujer suelta una carcajada y yo digo 'Virgen Santísima, que pasó', pues la joven es muy fan de esta raza de perros.



(Además: Carolina Cruz reveló la razón por la que no terminó la universidad: 'me arrepiento').

En siguiente lugar, Jenny asegura que a su pareja no le gusta ver el menú de los restaurantes, pues siempre sabe qué comer. En el turno de Jhonny dice que ella es muy "disciplinada con su cuerpo", pues tiene varios productos que utiliza de manera diaria.



Jenny asegura que a Jhonny no le gusta verla vestida de manera sexy: "como estas pijamas de encaje y cosas así muy sexys, no le gusta para nada", luego el cantante da sus razones: "A mí me parece que entre más recatadita más me llama la atención".



(Siga leyendo: Con una conmovedora sorpresa, ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ le dijo adiós al programa).

Facebook Twitter Linkedin

El cantante tiene una relación que ha sido cuestionada por varias personas debido a la diferencia de edad. Foto: Instagram: @jennylopez_oficial

Finalmente, hablan de su relación y dicen que cuando estaban iniciando, Jenny intentaba consentir a Jhonny, pero él le decía que mantuviera la distancia en público y ahora, que ya son oficialmente pareja, inconscientemente le pide espacio a la joven.

Más noticias:

Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron fecha para su matrimonio: es antes de diciembre

Video: hombre se encontraba con su amante en misa y fueron descubiertos

Catherine Siachoque recibió críticas por su nuevo cambio de look; ¿nuevo personaje?