Cantante Jhonny Rivera denuncia públicamente amenazas de muerte

El cantante Jhonny Rivera publicó en su Instagram una serie de historias en las cuales realizó una grave denuncia. En las publicaciones, el artista informa a todos sus seguidores que hay gente ofreciendo mucho dinero por asesinarlo y asegura que decidió hacer pública la situación en caso de que le llegue a pasar algo.

El artista comentó que a su hermana le realizaron una llamada en la que le indicaron que querían atentar contra su vida; además, aseguró que habían buscado sicarios en toda la ciudad de Pereira, capital de Risaralda, para realizar el atentado.



“Llamaron al celular de mi hermana a decir que tenían una información en la que supuestamente me quieren matar y que nadie se quiso meter porque acá me quieren mucho”, expresó.

Ante esta situación, Rivera afirmó que, debido al gran cariño que le tiene la gente en su ciudad natal, ningún sicario aceptó atacarlo. Esto, al parecer, ocasionó que las personas que le quieren hacer daño se fueran en busca de otros sicarios a la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

“Buscaron sicarios en Cali y que los habían encontrado allá, y, además, estaban dando mucho dinero por mí y que ya tenían información. ¿Quién me va a querer matar?”, afirmó.

El artista aseguró estar muy sorprendido por la información que recibió ya que, como el mismo aseguró, no tiene problemas con nadie.



“No sé cómo tomar esto porque yo no le debo a nadie nada, bueno, a los bancos. Pero yo no me meto con mujeres casadas y quiero publicar esto por si me pasa algo”, declaró.

Finalmente, Rivera asegura que su hermana está muy asustada y que no sabe con qué fin están realizando las amenazas.



“No sé a dónde irá a parar esto o cuál sea el objetivo de esas llamadas, la persona no oculta su identidad y, si no lo hace, es porque está dispuesta a testificar en un caso dado”, concluyó.

Las autoridades de Pereira ya están al tanto de la situación y están estudiando las advertencias hechas al cantante para saber si necesita protección.

