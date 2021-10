‘Se volvió una alcahuetería’: Jhonny Rivera habla del acoso de sus ‘fans’

Jhonny Rivera, cuyo nombre de pila es Jhon Jairo Rivera Valencia, reveló mediante sus redes sociales que varios de sus seguidores han llegado a la puerta de su casa para intentar hablar con él, tomarse fotos y hasta pedirle dinero.

El artista, de 47 años, es reconocido por sus canciones en el género popular.



Rivera tiene cientos de fanáticos que asisten a sus presentaciones musicales. Además, cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, donde comparte su cotidianidad.



La presencia de ‘fans’ en su casa

El intérprete de ‘Mejor Sólito’ se ha visto afectado por la ‘intensidad’ de algunas personas que asisten a su finca en Pereira de manera continua.



“Todos los días, bueno no todos los días, pero sí llega gente a la puerta de la finca. Vienen a hablar conmigo, para que los apoye en su carrera, para que les ayude con el arriendo, para que les ayude con otras cosas”, comentó a través de cuenta de Instagram.

Según él, pueden llegar hasta cuatro personas que esperan verlo de cerca. Sin embargo, un día se cansó y dijo “esto se me volvió una alcahuetería”. Por lo tanto, decidió dejar de atenderlos e intentar tener un poco de privacidad en su residencia.

“Yo no voy a volver a atender a nadie y lo tomé como una decisión, pero siguen llegando”, enfatizó el acreedor de cinco Premios Nuestra Tierra.



La solución: un muro

Rivera tomó otra decisión. Ordenó construir un muro de punta a punta en su finca por el cual recibió varías críticas.



“Me dijeron ‘zalamero’. Lo tuve que hacer porque me dañaron la ‘suingla’ (swinglea o arbusto que sirve como cerca) y me alcanzaban a ver. Me gritaban: ¡Jhonny!, ¡Jhonny!”.



Aún así, otro día se parqueó una volqueta con fanáticos en el remolque. Ellos le pidieron fotografías y él accedió a complacerlos.

Pero de nuevo está siendo objeto del asedio de más personas. El padre de Andy Rivera relató que hace algunos días está en la puerta de su finca una persona que le pide ayuda para su subsistencia. A pesar de haberle dado comida y dinero para el pasaje, no se retira de su propiedad.



“Él dice que no se va, que no tiene para pagar arriendo y que la única solución soy yo. A ver: si le doy lo del arriendo, mañana tengo cuatro o cinco personas más ahí. Díganme, ¿qué hago?”, concluyó.



En cuanto a su carrera musical, Rivera se prepara para el lanzamiento del sencillo ‘El Mujeriego’, el cual estará disponible para la época de fin de año.

